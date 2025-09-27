वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज

 अगर आपका संडे बोरिंग लग है और आप भी ढेर सारी मस्ती करना चाहते हैं, तो ये लेटेस्ट कॉमेडी फिल्में आपके लिए परफेक्ट चॉइस हैं. हल्की-फुल्की कहानी, मजेदार सीन और फनी डायलॉग्स के साथ ये मूवीज आपका संडे एंटरटेनिंग और यादगार बना देंगी, तो चलिए जानते आखिर कौन सी मूवीज है.

By: Komal Singh | Last Updated: September 27, 2025 12:46:54 PM IST

Follow us on
Google News
वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
1/9

हंगामा

हंगामा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्मों में से एक हैं, जिसमें गलतफहमियों और मस्ती से भरी कहानी है. इस मूवी की फनी सिचुएशंस और डायलॉग्स है जिसे देखने के बाद हसते - हसते पेट दुखने लगेगा.

housefull - Photo Gallery
2/9

हाउसफुल 5

हाउसफुल सीरीज की पाँचवीं किस्त एक बार फिर हंसी से लोटपोट करने के लिए तैयार है. इस बार कहानी में ट्विस्ट और डबल एंडिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी अलग-अलग थिएटर्स में अलग क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
3/9

सिस्टर मिडनाइट

राधिका आप्टे की यह फिल्म ब्लैक कॉमेडी और हॉरर का मिक्स है. इसमें शादीशुदा जिंदगी, अजीब हालात और रहस्यमयी घटनाओं को मजेदार और चौंकाने वाले अंदाज में दिखाया गया है.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
4/9

भूल भुलैया

यह फिल्म कॉमेडी और हॉरर का बेमिसाल कॉम्बिनेशन है. 2007 में आई पहली भूल भुलैया में अक्षय कुमार ने लोगों को खूब हंसाया, वहीं 2022 की भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने कमाल कर दिया.

golmaal again - Photo Gallery
5/9

गोलमाल अगेन

रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म, जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ भूत-प्रेत का तड़का भी लगाया गया है. अजय देवगन और पूरी टीम की टनाटन टाइमिंग इसे मजेदार बनाती है.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
6/9

वेलकम

अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल स्टारर यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे फनी फिल्मों में गिनी जाती है. डायलॉग, कॉमिक टाइमिंग और पागलपन भरे कैरेक्टर इसे बार-बार देखने लायक बनाते हैं.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
7/9

गुड न्यूज

दो कपल्स के आईवीएफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ी से शुरू होती है हंसी-ठिठोली. अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया. इसमें इमोशन और ह्यूमर दोनों का परफेक्ट बैलेंस है.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
8/9

ड्रीम गर्ल 2

आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में आयुष्मान कॉल सेंटर में लड़की की आवाज बनकर काम करता है और इससे शुरू होता है कॉमेडी का तगड़ा डोज.

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
BollywoodComedyComedyMoviesGolmaalAgainGoodNewwzWeekendFun
वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery
वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज - Photo Gallery