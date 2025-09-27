वीकेंड पर बोर हो रहे हैं तो देखिए ये कॉमेडी फिल्में, घर बैठे मिलेगा हंसी का फुल डोज
अगर आपका संडे बोरिंग लग है और आप भी ढेर सारी मस्ती करना चाहते हैं, तो ये लेटेस्ट कॉमेडी फिल्में आपके लिए परफेक्ट चॉइस हैं. हल्की-फुल्की कहानी, मजेदार सीन और फनी डायलॉग्स के साथ ये मूवीज आपका संडे एंटरटेनिंग और यादगार बना देंगी, तो चलिए जानते आखिर कौन सी मूवीज है.
हंगामा
हंगामा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्मों में से एक हैं, जिसमें गलतफहमियों और मस्ती से भरी कहानी है. इस मूवी की फनी सिचुएशंस और डायलॉग्स है जिसे देखने के बाद हसते - हसते पेट दुखने लगेगा.
हाउसफुल 5
हाउसफुल सीरीज की पाँचवीं किस्त एक बार फिर हंसी से लोटपोट करने के लिए तैयार है. इस बार कहानी में ट्विस्ट और डबल एंडिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी अलग-अलग थिएटर्स में अलग क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा.
सिस्टर मिडनाइट
राधिका आप्टे की यह फिल्म ब्लैक कॉमेडी और हॉरर का मिक्स है. इसमें शादीशुदा जिंदगी, अजीब हालात और रहस्यमयी घटनाओं को मजेदार और चौंकाने वाले अंदाज में दिखाया गया है.
भूल भुलैया
यह फिल्म कॉमेडी और हॉरर का बेमिसाल कॉम्बिनेशन है. 2007 में आई पहली भूल भुलैया में अक्षय कुमार ने लोगों को खूब हंसाया, वहीं 2022 की भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने कमाल कर दिया.
गोलमाल अगेन
रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म, जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ भूत-प्रेत का तड़का भी लगाया गया है. अजय देवगन और पूरी टीम की टनाटन टाइमिंग इसे मजेदार बनाती है.
वेलकम
अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल स्टारर यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे फनी फिल्मों में गिनी जाती है. डायलॉग, कॉमिक टाइमिंग और पागलपन भरे कैरेक्टर इसे बार-बार देखने लायक बनाते हैं.
गुड न्यूज
दो कपल्स के आईवीएफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ी से शुरू होती है हंसी-ठिठोली. अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया. इसमें इमोशन और ह्यूमर दोनों का परफेक्ट बैलेंस है.
ड्रीम गर्ल 2
आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में आयुष्मान कॉल सेंटर में लड़की की आवाज बनकर काम करता है और इससे शुरू होता है कॉमेडी का तगड़ा डोज.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.