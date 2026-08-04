पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार

उदित नारायण और दीपा गहतराज

मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण ने भी दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलग होने की ज़हमत नहीं उठाई. उन्होंने अपनी पहली पत्नी रंजना झा को छोड़ दिया और उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया. हालांकि, दो पत्नियाँ होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली पत्नी के कानूनी कदम की वजह से गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए, सिंगर सुलह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक समझौता किया. जिसके तहत वे अपनी पहली पत्नी रंजना को अपनी दूसरी पत्नी दीपा गहताराज के साथ-साथ पत्नी का सम्मानजनक दर्जा देने के लिए सहमत हो गए.