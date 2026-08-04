  • Home>
  • Gallery»
  • पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार

पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार

Bollywood Stars Second Marriage: बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसे दिग्गज सुपरस्टार हुए, जिन्होंने एक शादी के अलावा भी शादियां कीं. इतना ही नहीं, कुछ ने तो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी को अपनी पत्नी बना लिया. इस लिस्ट में महेश भट्ट से लेकर उदित नारायण जैसी दिग्गज हस्तियां शामिल हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 4, 2026 1:55:35 PM IST

Follow us on
Google News
Mahesh Bhatt married Soni Razdan - Photo Gallery
1/5

महेश भट्ट और सोनी राजदान

दिग्गज निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट को स्कूल के दिनों में लॉरेन ब्राइट नाम की लड़की से प्यार हो गया था. दोनों ने सिर्फ 20 साल की उम्र में शादी कर ली और 21 साल की उम्र में उनकी बेटी पूजा भट्ट का जन्म हुआ. इसके बाद महेश भट्ट को सोनी राजदान से प्यार हो गया और कहा जाता है कि पहली पत्नी से तलाक के बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी.

You Might Be Interested In
Raj Babbar married Smita Patil - Photo Gallery
2/5

राज बब्बर और स्मिता पाटिल

1980 के दशक में राज बब्बर और स्मिता पाटिल की जोड़ी बहुत हिट रही थी. फिल्मों में काम करते-करते दोनों को प्यार हो गया था. हालांकि, राज बब्बर पहले से ही नादिरा जहीर से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे, जूही और आर्य थे. लेकिन, इसके बावजूद उन्होंने स्मिता पाटिल के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए. और, अपनी प्रेमिका स्मिता पाटिल से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया. हालांकि, कुछ सालों बाद ही स्मिता का निधन हो गया और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.

Salim Khan Helen - Photo Gallery
3/5

सलीम खान और हेलेन

बॉलीवुड के मशहूर स्क्रिप्टराइटर सलीम खान की प्रेम और शादी की कहानी काफी दिलचस्प है. शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी दोनों शादियों को बचाने के लिए उन समस्याओं का समाधान किया. सलमा खान से अपनी पहली शादी से उनके तीन बेटे - सलमान, अरबाज, सोहेल और एक बेटी - अलविरा हैं. कहा जाता है कि सलीम खान ने हेलेन से अपनी दूसरी शादी बिना पहली पत्नी को तलाक दिए लिया था. सलीम और हेलेन ने एक बेटी, अर्पिता खान को गोद लिया.

You Might Be Interested In
Udit Narayan married Deepa Gahatraj - Photo Gallery
4/5

उदित नारायण और दीपा गहतराज

मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण ने भी दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलग होने की ज़हमत नहीं उठाई. उन्होंने अपनी पहली पत्नी रंजना झा को छोड़ दिया और उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया. हालांकि, दो पत्नियाँ होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली पत्नी के कानूनी कदम की वजह से गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए, सिंगर सुलह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक समझौता किया. जिसके तहत वे अपनी पहली पत्नी रंजना को अपनी दूसरी पत्नी दीपा गहताराज के साथ-साथ पत्नी का सम्मानजनक दर्जा देने के लिए सहमत हो गए.

You Might Be Interested In
sanjay khan zeenat aman - Photo Gallery
5/5

संजय खान और जीनत अमान

जरीन खान के साथ संजय खान की शादी उनके दूसरे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी. प्यार तब हुआ जब वे पहली बार 'अब्दुल्ला' फिल्म के सेट पर जीनत अमान से मिले. उनकी प्रेम कहानी शुरू होने के कुछ ही समय बाद, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संजय खान ने अपनी पहली पत्नी को छोड़े बिना ही उस एक्ट्रेस से शादी कर ली. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इस रिश्ते की वजह से एक साल के अंदर ही तलाक हो गया.

Tags:
Mahesh Bhattudit narayan
पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार - Photo Gallery
पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार - Photo Gallery
पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार - Photo Gallery
पहली पत्नी को बिना बताए गुपचुप कर ली दूसरी शादी, जब हुआ बवाल, फिर भी नहीं दिया तलाक; लिस्ट में 5 बड़े सुपरस्टार - Photo Gallery