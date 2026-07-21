किस्मत का खेल! फिल्म रिलीज से पहले दुनिया छोड़ गए 5 सितारे, आखिरी बार पर्दे पर देख भावुक हुए फैंस

श्रीदेवी

बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती थीं. अभिनेत्री की मौत 24 फरवरी, 2018 को दुबई के एक होटल में एक दुखद घटना में हो गई थी. जहां वह अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने गई थीं. एक्ट्रेस ने उसी वक्त शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'जीरो' में एक कैमियो किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम भूमिका में थीं. लेकिन फिल्म रिलीज के पहले ही उनकी मौत हो गई थी. श्रीदेवी के निधन के बाद 21 दिसंबर 2018 को फिल्म 'जीरो' थिएटर्स में रिलीज हुई.