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किस्मत का खेल! फिल्म रिलीज से पहले दुनिया छोड़ गए 5 सितारे, आखिरी बार पर्दे पर देख भावुक हुए फैंस

Bollywood Actors: बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसे सितारे हुए, जो मौत के आने से पहले अपनी फिल्मों पर काम कर रहे थे. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए. लेकिन निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. चलिए जानते हैं उन दिवंगत एक्टर्स के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 21, 2026 10:35:54 AM IST

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श्रीदेवी

बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती थीं. अभिनेत्री की मौत 24 फरवरी, 2018 को दुबई के एक होटल में एक दुखद घटना में हो गई थी. जहां वह अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने गई थीं. एक्ट्रेस ने उसी वक्त शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'जीरो' में एक कैमियो किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी अहम भूमिका में थीं. लेकिन फिल्म रिलीज के पहले ही उनकी मौत हो गई थी. श्रीदेवी के निधन के बाद 21 दिसंबर 2018 को फिल्म 'जीरो' थिएटर्स में रिलीज हुई.

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सुशांत सिंह राजपूत

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांद्रा वाले घर पर सुसाइड कर लिया था. एक्टर की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी. आपको बता दें कि यह फिल्म पहले मई 2020 में थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन देश भर में लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए टाल दी गई थी. फिर फिल्म 'दिल बेचारा' सुशांत सिंह के निधन के बाद 24 जुलाई को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने लोगों को भावुक कर दिया था, क्योंकि लोग एक्टर की आखिरी फिल्म देख रहे थे.

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स्मिता पाटिल

1970-80 के दशक जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल, जो अपनी खूबसूरती और अभिनय से लोगों को दीवाना बना लेती थीं. एक्ट्रेस का निधन अपने बेटे प्रतीक को जन्म देने के दो हफ्ते बाद यानी 13 दिसंबर, 1986 को हो गया था. उनकी आखिरी फिल्म ' गलियों के बादशाह' 17 मार्च, 1989 को रिलीज़ हुई थी.

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दिव्या भारती

दिव्या भारती ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था. और 18 की उम्र में उन्होंने कई दिग्गज अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. साल 1993 में महज 19 साल की कम उम्र में एक्ट्रेस की मौत हो गई थी. उनकी आखिरी फिल्म 'शतरंज' अभिनेत्री की मौत के 9 महीने बाद रिलीज हुई थी. यह फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी.

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धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' थी, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है. यह फिल्म अभिनेता के निधन के ठीक 38 दिन बाद यानी 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उनका निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था.

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