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जब प्यार ने नहीं देखी सरहदें, बॉलीवुड के सितारों ने चुना विदेशी जीवनसाथी; सात समंदर पार जाकर रचाई शादी

Bollywood Actors Love With Foreigners: कहते हैं कि ना कि प्यार जाति-धर्म और सरहद नहीं देखता है. जीवन में सच्चा और अच्छा जीवनसाथी मिल जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है. बॉलीवुड में ऐसी कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने भारतीय नहीं विदेशियों को अपना जीवनसाथी चुना. इस लिस्ट में कई दिग्गज सितारे भी शामिल हैं. देखें लिस्ट.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 18, 2026 12:18:50 PM IST

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Preity Zinta and Gene Goodenough - Photo Gallery
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प्रीति जिंटा

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री प्रीति जिंटा को भारत के बाहर एक हमसफर मिला, जिन्हें उन्होंने अपना जीवनसाथी बनाया. एक्ट्रेस ने 29 फरवरी, 2016 को लॉस एंजिल्स में एक निजी समारोह में अपने अमेरिकी साथी जीन गुडइनफ से शादी करके सभी को चौंका दिया था. हालांंकि. बाद में अभिनेत्री ने अपने बॉलीवुड दोस्तों के लिए एक शानदार रिसेप्शन भी आयोजित किया था. आज ये कपल अपनी लाइफ को एंजाय कर रहा है.

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शशि कपूर

शशि कपूर बॉलीवुड की दुनिया के ऐसे पहले सितारे थे, जिन्हें विदेशी लड़की जेनिफर से प्यार हो गया था. अभिनेता की जेनिफर से पहली मुलाकात अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के एक थिएटर के दौरान हुई थी. पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया और 1958 में उन्होंने शादी कर ली. इस शादी से तीन बच्चे हुए संजना कपूर, कुणाल कपूर और करण कपूर. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था साल 1984 में कोलन कैंसर की वजह से जेनिफर का निधन हो गया था.

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प्रियंका चोपड़ा

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी बॉलीवुड में काफी मशहूर हैं. साल 2017 के मेट गाला इवेंट में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. फिर धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया. फिर 2018 में निक जोनस ने ग्रीस ट्रिप के दौरान एक्ट्रेस को प्रपोज किया. इसके बाद निक-प्रियंका ने ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली. उनकी एक बेटी मालती है, जो सेरोगेसी से पैदा हुई.

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राधिका आप्टे

बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज और जबरदस्त एक्टिंग के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भी विदेशी स्टार से शादी रचाई है. अभिनेत्री ने साल 2012 में ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की थी. दोनों लंदन में कंटेम्पररी डांस सीखते समय मिले थे और शादी से पहले कुछ समय तक लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे. फिर दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया.

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सेलिना जेटली

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली, जिन्हें 'सिलसिले', 'नो एंट्री' और 'गोलमाल रिटर्न्स' जैसी फिल्मों से पहचान जाता है. एक्ट्रेस ने ऑस्ट्रिया के होटल बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की है. आपको बता दें कि दोनों की पहली मुलाकात 2010 में एक पार्टी में हुई थी. इसी के बाद दोनों एक-दूसरे पर दिल हार बैठे. जुलाई 2011 में, सेलिना ने ऑस्ट्रिया में शादी कर ली. इस शादी से दोनों को दो बच्चे हैं.

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