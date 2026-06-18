जब प्यार ने नहीं देखी सरहदें, बॉलीवुड के सितारों ने चुना विदेशी जीवनसाथी; सात समंदर पार जाकर रचाई शादी

शशि कपूर

शशि कपूर बॉलीवुड की दुनिया के ऐसे पहले सितारे थे, जिन्हें विदेशी लड़की जेनिफर से प्यार हो गया था. अभिनेता की जेनिफर से पहली मुलाकात अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के एक थिएटर के दौरान हुई थी. पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया और 1958 में उन्होंने शादी कर ली. इस शादी से तीन बच्चे हुए संजना कपूर, कुणाल कपूर और करण कपूर. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था साल 1984 में कोलन कैंसर की वजह से जेनिफर का निधन हो गया था.