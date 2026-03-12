Bollywood Stars Foreign Citizenship: आलिया भट्ट से कैटरीना तक! ये बॉलीवुड स्टार्स हैं विदेशी नागरिक, जानें किस-किसका नाम शामिल
Bollywood Stars Foreign Citizenship: कई बॉलीवुड एक्टर्स की जड़ें इंडिया से बाहर हैं, और उनकी नागरिकता अक्सर ध्यान खींचती है क्योंकि उनका करियर हिंदी सिनेमा से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है. कुछ विदेश में पैदा हुए, जबकि दूसरों को माता-पिता से नागरिकता विरासत में मिली. फिर भी, इन सभी ने फिल्मों, गानों, स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनल माइलस्टोन्स के ज़रिए पब्लिक पहचान बनाई है, जिससे वो लाइमलाइट में बने रहते हैं. यहां आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडीज, इमरान खान और सनी लियोनी पर एक फैक्ट-चेक्ड नज़र है, जिसमें उनकी नागरिकता, काम और पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेटेड डिटेल्स हैं.
कैटरीना कैफ
कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश नागरिक हैं. हांगकांग में एक ब्रिटिश मां के घर जन्मी, उन्होंने बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में सबसे सफल करियर बनाया. उनकी फिल्मोग्राफी में 'नमस्ते लंदन', 'सिंह इज़ किंग', 'एक था टाइगर', 'टाइगर ज़िंदा है', 'भारत', 'सूर्यवंशी', 'टाइगर 3' और 'मेरी क्रिसमस' शामिल हैं.
नोरा फतेही
नोरा फतेही टोरंटो में जन्मी एक कनाडाई नागरिक हैं और मोरक्कन मूल की हैं. उन्हें भारत में डांस, म्यूज़िक वीडियो, स्पेशल गानों में काम करने और फ़िल्मों में रोल से पहचान मिली. वह पहली बार 'रोर: टाइगर्स ऑफ़ द सुंदरबंस' में नज़र आईं और बाद में 'सत्यमेव जयते' और 'बाटला हाउस' जैसी फ़िल्मों से जुड़े गानों और काम के लिए बहुत मशहूर हुईं.
इमरान खान
इमरान खान के पास अमेरिकन नागरिकता है क्योंकि उनका जन्म मैडिसन, विस्कॉन्सिन में हुआ था. आमिर खान के भतीजे बॉलीवुड में एक सॉफ्ट, अर्बन-रोमांटिक स्क्रीन इमेज के साथ एक पॉपुलर चेहरा बन गए. उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में 'जाने तू... या जाने ना', 'आई हेट लव स्टोरीज़', 'डेल्ही बेली', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', और 'एक मैं और एक तू' शामिल हैं.
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट के पास अपनी माँ सोनी राजदान की वजह से ब्रिटिश नागरिकता है. मुंबई में जन्मी आलिया ने सबके सामने माना है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं. इतने सालों में, वह हिंदी सिनेमा की टॉप स्टार्स में से एक बन गई हैं, उन्होंने 'हाईवे', 'राज़ी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी फ़िल्मों में काम किया है.
जैकलीन फर्नांडीज
जैकलीन फर्नांडीज के पास श्रीलंका की नागरिकता है और वो बॉलीवुड में काम करने वाली सबसे मशहूर विदेशी स्टार्स में से एक हैं. उनका जन्म बहरीन में हुआ था, उनकी जड़ें श्रीलंकाई हैं, और उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका 2006 जीतने के बाद शो बिजनेस में कदम रखा. हिंदी सिनेमा में, उन्होंने 'मर्डर 2', 'हाउसफुल 2', 'रेस 2', 'किक', 'जुड़वा 2' और 'राम सेतु' जैसी फिल्मों से ध्यान खींचा.
सनी लियोन
सनी लियोन एक कैनेडियन-अमेरिकन एक्टर हैं. उनका जन्म सार्निया, ओंटारियो में हुआ था, और बाद में वे कैनेडियन नागरिकता बनाए रखते हुए U.S. नागरिक बन गईं. भारत में, उन्होंने 'जिस्म 2', 'रागिनी MMS 2', 'एक पहेली लीला', और 'कैनेडी' जैसी फिल्मों के साथ-साथ रियलिटी शो, गानों में आने और डिजिटल काम के ज़रिए मेनस्ट्रीम पहचान बनाई.