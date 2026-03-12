Bollywood Stars Foreign Citizenship: आलिया भट्ट से कैटरीना तक! ये बॉलीवुड स्टार्स हैं विदेशी नागरिक, जानें किस-किसका नाम शामिल

Bollywood Stars Foreign Citizenship: कई बॉलीवुड एक्टर्स की जड़ें इंडिया से बाहर हैं, और उनकी नागरिकता अक्सर ध्यान खींचती है क्योंकि उनका करियर हिंदी सिनेमा से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है. कुछ विदेश में पैदा हुए, जबकि दूसरों को माता-पिता से नागरिकता विरासत में मिली. फिर भी, इन सभी ने फिल्मों, गानों, स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनल माइलस्टोन्स के ज़रिए पब्लिक पहचान बनाई है, जिससे वो लाइमलाइट में बने रहते हैं. यहां आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडीज, इमरान खान और सनी लियोनी पर एक फैक्ट-चेक्ड नज़र है, जिसमें उनकी नागरिकता, काम और पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेटेड डिटेल्स हैं.