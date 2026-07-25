धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड में मचा शोर! प्रिंयका चोपड़ा से दीया मिर्जा तक, किस स्टार ने क्या दिया रिएक्शन?

Bollywood on Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में चले लंबे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बड़ी चर्चा छेड़ दी है. जंतर-मंतर पर कई दिनों से जारी प्रदर्शन और छात्रों की मांगों के बाद आए इस घटनाक्रम पर बॉलीवुड सितारों ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी. ऐसे में चलिए जानें उनके रिएक्शन.