धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड में मचा शोर! प्रिंयका चोपड़ा से दीया मिर्जा तक, किस स्टार ने क्या दिया रिएक्शन?
Bollywood on Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में चले लंबे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बड़ी चर्चा छेड़ दी है. जंतर-मंतर पर कई दिनों से जारी प्रदर्शन और छात्रों की मांगों के बाद आए इस घटनाक्रम पर बॉलीवुड सितारों ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी. ऐसे में चलिए जानें उनके रिएक्शन.
प्रियंका चोपड़ा ने छात्र आंदोलन को बताया ऐतिहासिक
प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लंबे छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद यह फैसला आया है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता बताया.
विजय वर्मा का तंज
अभिनेता विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए फिल्मी अंदाज में लिखा कि अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना. उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
स्वरा भास्कर ने बताया छात्रों की जीत
स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर जंतर-मंतर से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रदर्शनकारी इस्तीफे की खबर पर खुशी मनाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे छात्रों के संघर्ष की बड़ी जीत बताते हुए खुशी जाहिर की.
आयशा खान ने मनाया विक्ट्री डे
बिग बॉस और धुरंधर फेम आयशा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विक्ट्री साइन शेयर करते हुए लिखा कि हैप्पी विक्ट्री डे दोस्तों. उन्होंने इसे छात्रों की जीत का दिन बताया.
रफ्तार ने Gen Z की तारीफ की
रैपर रफ्तार ने धर्मेंद्र प्रधान की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि Gen Z अपनी जिद और दृढ़ता से बदलाव लाना जानता है.
सोनाक्षी सिन्हा का हैरानी भरा रिएक्शन
सोनाक्षी सिन्हा ने प्रदर्शन से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाई ये कर दिया? उनका यह छोटा-सा रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.
ताहिरा कश्यप का संदेश
ताहिरा कश्यप ने कहा कि छात्र सिर्फ देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान भी हैं. उन्होंने युवाओं की आवाज को लोकतंत्र की ताकत बताया.
प्रकाश राज ने युवाओं को दी बधाई
प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवाओं ने दिखा दिया है कि संगठित आवाज किसी भी सत्ता को जवाबदेह बना सकती है. उन्होंने आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी.
दीया मिर्जा ने बताया युवाओं की बड़ी जीत
एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि यह फैसला युवाओं की जीत का प्रतीक है और छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए.