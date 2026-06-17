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90s Bollywood Rain Song: भीगा हुस्न और बहकते कदम! 90s के वो गाने जो बारिश में कर देंगे मदहोश, आज ही प्लेलिस्ट में करें शामिल

90s Bollywood Rain Song: पहली बारिश में एक अलग ही जादू होता है. मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाएं और काले बादल हर किसी का मन खुश कर देते हैं. मानसून का मौसम अपने साथ प्यार, खुशी और पुरानी यादें लेकर आता है. कोई चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का आनंद लेना पसंद करता है, तो कोई भीगकर मस्ती करना चाहता है. बॉलीवुड ने भी बारिश के इन खूबसूरत एहसासों को कई यादगार गानों के जरिए हमेशा के लिए अमर कर दिया है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 10:42:13 AM IST

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प्यार हुआ इकरार हुआ (1955)

राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आज भी बारिश और सच्चे प्यार की पहचान माना जाता है. एक छतरी के नीचे दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री दिल जीत लेती है.

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बरसो रे (2007)

ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया ये गाना आजादी और खुशी का प्रतीक है. बारिश में खुलकर नाचने का मजा इस गाने में खूबसूरती से दिखाया गया है.

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कोई लड़की है (1997)

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का ये गाना बारिश की मस्ती और बचपन की यादों को ताजा कर देता है. इसमें खुशी और उत्साह भरपूर नजर आता है.

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टिप टिप बरसा पानी (1994)

अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ये गाना बॉलीवुड के सबसे फेमस बारिश वाले गानों में गिना जाता है. इसकी धुन और अंदाज आज भी लोगों को पसंद है.

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एक लड़की भीगी भागी सी (1958)

किशोर कुमार और मधुबाला का ये मजेदार गाना रोमांस के साथ हल्की-फुल्की कॉमेडी का भी शानदार मेल दिखाता है.

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बारिश (2017)

अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया ये गाना नई पीढ़ी का पसंदीदा मानसून सॉन्ग है. इसमें पहली मोहब्बत की खूबसूरत भावनाओं को दिखाया गया है.

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