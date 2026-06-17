90s Bollywood Rain Song: भीगा हुस्न और बहकते कदम! 90s के वो गाने जो बारिश में कर देंगे मदहोश, आज ही प्लेलिस्ट में करें शामिल

90s Bollywood Rain Song: पहली बारिश में एक अलग ही जादू होता है. मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाएं और काले बादल हर किसी का मन खुश कर देते हैं. मानसून का मौसम अपने साथ प्यार, खुशी और पुरानी यादें लेकर आता है. कोई चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का आनंद लेना पसंद करता है, तो कोई भीगकर मस्ती करना चाहता है. बॉलीवुड ने भी बारिश के इन खूबसूरत एहसासों को कई यादगार गानों के जरिए हमेशा के लिए अमर कर दिया है.