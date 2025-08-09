Bollywood क्वीन, katrina kaif की इन तस्वीरो ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, फैन्स ने देखते ही बोला वाह!
Katrina kaif बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइनों में से एक है। कटरीना ने अपने बॉलीवुड करियर में ना ही सिर्फ ब्लॉकबस्टर हिट्स दी बल्कि, अपने स्टाइल के साथ साथ सबको अपना दीवाना बनाया। इसी स्टाइल और अंदाज के लिए उन्हें स्टाइल आइकॉन भी माना जाता है। यहाँ कुछ तस्वीरे है जिन्हें देखने से आप भी हो जाएँगे Katrina के दीवाने।
सिल्वर ड्रेस में कटरीना
इस चमकदार ड्रेस में एक्ट्रेस का कॉंफिडेंट पोज़ और खुले बालों के साथ एक ग्रेसफुल लुक ने हर नजर को ठहरने पर मजबूर किया।
Katrina का बोल्ड अंदाज
इस पिंक ड्रैप स्टाइल ऑउटफिट में सिजलिंग अंदाज में ज्वेलरी के साथ बोल्डनेस और ग्रेस का अनोखा स्टाइल देखने को मिल रहा है।
वेट लुक में Katrina
बारिश में वाइट ट्यूब ड्रेस लुक में भीगे बाल और तीखी नजरों से बेमिसाल हॉट और फ्रेश वाइब्स दे रही है।
Katrina की हॉटनेस
गोल्डन ग्लैमरस ड्रेस में डांस मूव्स और स्टेज लाइट्स में चमकते चेहरे और फिटनेस दिखाकर अपनी टोंड बॉडी को फ़्लाउंट कर रही है ।
रेड ब्रा पहने हुए
रेड ब्रा और डेनिम लुक में चुलबुले अंदाज़ और नेचुरल लाइट में अपने फ्रेश ग्लो में दिखा katrina का सेक्सी लुक।
Kat की ब्लैक एनर्जी
ब्लैक स्पोर्ट्स ऑउटफिट में जिस, एक पावरफुल पोज में। फिटनेस और बोल्डनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
Disclaimer
इस लेख में शामिल सभी तस्वीरें कटरीना कैफ़ के सार्वजनिक स्रोतों, इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी प्रदान करना है। हम किसी भी तस्वीर के कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं। सभी अधिकार संबंधित फोटोग्राफर/मालिक के पास सुरक्षित हैं।