जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा, जिसके बाद काफी रोई थीं मीना कुमारी, चुकानी पड़ी थी भारी कीमत
Meena Kumari Controversy: भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की बेहतरीन एक्ट्रेस मीना कुमारी को उनकी बेहतरीन और दमदार एक्टिंग के साथ ही नजाकात और मासूमियत के लिए आज भी याद किया जाता है. हालांकि उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा भी है, जो उन दिनों काफी सुर्खियों में रहा था. ये कहानी एक फिल्म के सेट से जुड़ी है, जिसके बाद मीना कुमारी काफी रोई थीं और बीमार भी पड़ गई थीं.
रो पड़ी थीं मीना कुमारी
कहा जाता है कि 1950 के दशक की शुरुआत में मीना कुमारी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. उस दौरान सेट पर काफी सामान्य माहौल था लेकिन बाद में वो माहौल इतना बिगड़ गया कि मीना कुमारी रो पड़ी थीं.
मीना कुमारी ने मारा था थप्पड़
कहा जाता है कि एक दिन शूटिंग के बाद डायरेक्टर ने उन्हें बातचीत करने के लिए सेट पर रोक लिया था. उस समय मीना कुमारी को ये काफी सामान्य लगा लेकिन बाद में उन्हें स्थिति असहज ललगी और उन्होंने इसका विरोध किया और बात बढ़ गई. कहा जाता है कि मीना कुमारी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था.
बदला लेने के लिए लिखा गया थप्पड़ का सीन
इसके बाद फिल्म की शूटिंग जारी रही क्योंकि उस समय कलाकार के लिए बीच में प्रोजेक्ट छोड़ना आसान नहीं होता था. इसी का बदला लेने के लिए फिल्म में एक ऐसा सीन लिखा गया, जिसमें हीरोइन को थप्पड़ मारा जाना था. दावा किया जाता है कि यह सीन सामान्य नहीं रहा और इसे कई बार शूट किया गया.
मारे गए थे 31 थप्पड़
कहा जाता है कि इस थप्पड़ वाले सीन के लिए लगभग 31 टेक लिए गए. हर बार सीन दोहराने के साथ माहौल और भारी होता गया. प्रोफेशनल मजबूरी के चलते मीना कुमारी ने शूटिंग पूरी की लेकिन इसके बाद वे काफी आहत हो गई थीं और मेकअप रूम में जाकर अकेले में काफी रोई थीं.
घटना के कारण रहीं बीमार
इस घटना के कारण मीना कुमारी काफी दिनों तक बीमार रहीं और उनके दिमाग पर भी इसका काफी दिनों तक एहसास रहा. हालांकि मीना कुमारी ने कभी शूटिंग के दौरान इसे महसूस नहीं होने दिया.