जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा, जिसके बाद काफी रोई थीं मीना कुमारी, चुकानी पड़ी थी भारी कीमत

Meena Kumari Controversy: भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की बेहतरीन एक्ट्रेस मीना कुमारी को उनकी बेहतरीन और दमदार एक्टिंग के साथ ही नजाकात और मासूमियत के लिए आज भी याद किया जाता है. हालांकि उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा भी है, जो उन दिनों काफी सुर्खियों में रहा था. ये कहानी एक फिल्म के सेट से जुड़ी है, जिसके बाद मीना कुमारी काफी रोई थीं और बीमार भी पड़ गई थीं.