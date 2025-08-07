  • Home>
तस्वीरें नहीं, हुस्न का तूफान है ये तस्वीरे ! Nora के इन बोल्ड लुक्स और फिगर ने मचाया तूफ़ान।

Nora fatehi बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर अपने, डांसिंग स्किल्स के लिए काफ़ी फेमस है और तो और अब लोगो को इनकी एक्टिंग स्किल्स भी खूब लुभाने लगी है। लेकिन साथ ही लोगो इनका बोल्ड और सेक्सी अवतार भी काफ़ी पसंद आता है। आज हम उनके ऐसे लुक्स दिखायेंगे जो आपके दिल को और आपको दिमाग़ में बस जाएँगे।

By: Ananya verma Last Updated: August 7, 2025 14:25:29 IST
1/6

ग्रीन ब्रालेट

नोरा ने इस फोटो में ग्रीन कलर का ब्रालेट पहना हुआ है और नीली डेनिम स्कर्ट पहन रखी है।समर वाइब्स और कॉन्फिडेंस से भरी ये तस्वीरे बेहद बोल्ड और आकर्षक है।

2/6

ब्लू बिकिनी

इस में एक चमकीला नीले रंग की बिकिनी में है। नोरा ने भारी नेकलेस और कंगन पहन रखे है। जिससे ट्रेडिशनल और मॉडर्न का फ्यूज़न दिख रहा है।

3/6

रेड हॉट ड्रेस

इस फोटो में नोरा ने एक डीप रेड कलर का ऑउटफिट पहना है और इसके साथ हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई है। ये एक ग्लैमरस और शाही लुक है। जिस में उनका मेकअप और स्टाइलिंग काफ़ी प्रोफेशनल है ।

4/6

सिम्मर साड़ी

इस में नोरा ने एक तरफ़ ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है और दूसरी तरफ़ एक ब्लैक सीक्विन साड़ी पहने हुए है। दोनों लुक्स में एलिगेंस और बोल्डनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।

5/6

डीप नेक गाउन

ये फोटो रैंप वाक या फैशन शो की है। जहाँ नोरा ने एक स्पार्कल गाउन पहना है, और डायमों जैसा नेकपीस के साथ तैयार हुई है ।

6/6

disclaimer

इस पोस्ट में उपयोग की गई सभी तस्वीरें केवल मनोरंजन और फैशन के उद्देश्यों से साझा की गई हैं। इनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या अनुचित तरीके से प्रस्तुत करना नहीं है। सभी छवियों का कॉपीराइट संबंधित फोटोग्राफर, कलाकार या मीडिया स्रोतों के पास है। यदि किसी को इस सामग्री से कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें — उचित कार्रवाई की जाएगी।

