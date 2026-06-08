‘शोले’ और ‘बदमाश कंपनी’ से लेकर ‘3 इडियट्स’ तक, ये फिल्में बयां करती हैं दोस्ती की मिशाल
National Best Friends Day 2026: आज 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे मनाया जा रहा है. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जो दोस्ती की मिशाल पेश करती हैं. कुछ फिल्में सच्चे दोस्तों की अहमियत समझाती हैं. इस लिस्ट में बहुत शानदार फिल्में शामिल हैं. देखें लिस्ट.
3 इडियट्स
फिल्म '3 इडियट्स' भारतीय सिनेमा में दोस्ती की सबसे यादगार कहानियों में से एक है. यह तीन इंजीनियरिंग छात्रों की कहानी है, जो शिक्षा और सामाजिक दबावों से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं. इस फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन और करीना कपूर जैसे कलाकार हैं.
बदमाश कंपनी
साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'बदमाश कंपनी' में शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में थे. इसमें फ्रेंडिशिप बॉन्ड को दिखाया गया है, जो दोस्तों को पसंद आती है.
छिछोरे
नितेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' में 1990 के दशक के कॉलेज के दोस्तों के एक समूह को दिखाया गया है, जो दशकों बाद उन्हीं लोगों के बीच के दृश्यों को दिखाती है. जब वे बड़े, शांत और अधिक टूटे हुए हो चुके होते हैं. सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत यह फिल्म हॉस्टल के अराजक माहौल को पूरी तरह से वास्तविक बना देती है. यह फिल्म खुद को खोने और उन दोस्तों के बारे में है जो आपको खोया हुआ नहीं रहने देना चाहते.
दिल चाहता है
फिल्म 'दिल चाहता है' ने बॉलीवुड में मेल फ्रेंडशिप के चित्रण को पूरी तरह बदल दिया. तीन अटूट दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म, उनके प्रेम, दिल टूटने, करियर और व्यक्तिगत संघर्षों के सफर को दर्शाती है. और साथ बड़े होने के सुखद-दुखद सफर को खूबसूरती से दिखाती है. फिल्म ने इस बात पर जोर दिया कि दूरी, मतभेद और समय बीतने के बावजूद सच्ची दोस्ती कायम रहती है. इस फिल्म आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना मौजूद हैं.
मडगांव एक्सप्रेस
फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' में अविनाश तिवारी, दिव्येंदु और प्रतीक गांधी मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो तीन दोस्तों का बचपन का सपना गोवा ट्रिप पर जाने के साथ ही हकीकत में बदल जाता है, जो उथल-पुथल और हंसी-मजाक से भरपूर होता है.
शोले
निर्देशक रमेश सिप्पी की मशहूर फिल्म 'शोले' से जय-वीरू की जोड़ी ने धूम मची. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म उन दोस्तों की कहानी है, जो एक-दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे. जब भी बॉलीवुड की फिल्मों में दोस्ती की जोड़ी बात आती है, तो जय-वीरू का नाम जरूर आता है.
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ज़ोया अख्तर की यह फिल्म तीन बचपन के दोस्तों को स्पेन के तट पर ले जाती है, जिनके किरदार ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल ने निभाए हैं. ये दोस्त अपने अधूरे कामों और अनकही सच्चाइयों को समेटे हुए हैं. इस फिल्म ने लोगों का दिल जीतने का काम किया था.