‘शोले’ और ‘बदमाश कंपनी’ से लेकर ‘3 इडियट्स’ तक, ये फिल्में बयां करती हैं दोस्ती की मिशाल

छिछोरे

नितेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' में 1990 के दशक के कॉलेज के दोस्तों के एक समूह को दिखाया गया है, जो दशकों बाद उन्हीं लोगों के बीच के दृश्यों को दिखाती है. जब वे बड़े, शांत और अधिक टूटे हुए हो चुके होते हैं. सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत यह फिल्म हॉस्टल के अराजक माहौल को पूरी तरह से वास्तविक बना देती है. यह फिल्म खुद को खोने और उन दोस्तों के बारे में है जो आपको खोया हुआ नहीं रहने देना चाहते.