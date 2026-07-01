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बॉलीवुड फिल्मों ने बदली इन 6 पाकिस्तानी हसीनाओं की किस्मत, एक्टिंग देख दिल हार बैठे थे भारतीय फैंस!

बॉलीवुड में पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. ऐसी परफॉर्मेंस जिनके बारे में शायद आपको पहले पता न हो. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सीमा विवाद के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी स्टार्स को कास्ट करने से कभी परहेज नहीं किया. हालाँकि, कुछ साल पहले बढ़े तनाव के कारण भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी कलाकारों को घर लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा. असल में, कई पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने बड़े स्टार्स के साथ बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम करके दुनिया भर में पहचान बनाई है.

आइए, ऐसी ही कुछ पाकिस्तानी अभिनेत्रियों पर नज़र डालते हैं जो बॉलीवुड में आने के बाद स्टार बन गईं.


By: Shivani Singh | Published: July 1, 2026 6:47:22 PM IST

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माहिरा खान

पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक, माहिरा ने 2017 में फिल्म रईस में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ शानदार बॉलीवुड डेब्यू किया.

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सबा कमर

अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर सबा कमर ने सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम (2017) में दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई.

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हुमैमा मलिक

हुमैमा ने इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवरलाल (2014) में फीमेल लीड रोल निभाकर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा.

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सजल अली

सजल ने सराही गई फिल्म मॉम (2017) में श्रीदेवी की ऑन-स्क्रीन बेटी (आर्या) का बेहद इमोशनल और अहम किरदार निभाया.

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मावरा होकेन

मावरा ने हर्षवर्धन राणे के साथ रोमांटिक फिल्म सनम तेरी कसम (2016) से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

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हानिया आमिर

हनिया आमिर ने फिल्म 'सरदार जी 3' (Sardaar Ji 3) में दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ काम किया है, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म है. हालांकि हानिया आमिर बॉलीवुड फिल्म से पहले से ही प्रसिद्धि पा चुकीं थी.

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