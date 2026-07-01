बॉलीवुड फिल्मों ने बदली इन 6 पाकिस्तानी हसीनाओं की किस्मत, एक्टिंग देख दिल हार बैठे थे भारतीय फैंस!

बॉलीवुड में पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. ऐसी परफॉर्मेंस जिनके बारे में शायद आपको पहले पता न हो. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सीमा विवाद के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी स्टार्स को कास्ट करने से कभी परहेज नहीं किया. हालाँकि, कुछ साल पहले बढ़े तनाव के कारण भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी कलाकारों को घर लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा. असल में, कई पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने बड़े स्टार्स के साथ बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम करके दुनिया भर में पहचान बनाई है.

आइए, ऐसी ही कुछ पाकिस्तानी अभिनेत्रियों पर नज़र डालते हैं जो बॉलीवुड में आने के बाद स्टार बन गईं.