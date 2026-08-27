Bollywood Most Romantic Films: Toxic छोड़ो, इन बॉलीवुड फिल्मों में कूट-कूटकर भरे हैं वो वाले सीन; डार्क रोमांस करते दिखे एक्टर-एक्ट्रेस

Bollywood Most Romantic Films: Toxic फिल्म की रिलीज के बाद हर कोई Yash का किरदार देख हैरान है. यश की इस फिल्म में हद से ज्यादा बोल्ड और रोमांटिक सीन्स हैं. वहीं ये फिल्म देखने के बाद दर्शकों का कहना है कि अगर आप ये फिल्म देखने जाएं तो परिवार के बिना जाएं. इस फिल्म में यश ने एक नहीं दो नहीं कई एक्ट्रेस संग खुलकर रोमांस किया है. फैंस यश का ये अवतार देख हैरान हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिसमे हद से ज्यादा बोल्ड और रोमैंटिक सीन्स हैं. बल्कि कई ऐसी बॉलीवुड फ़िल्में हैं जिसमे बेशर्मी की हर एक हद पार कर दी गई है. Jism से लेकर Murder तक, ये बॉलीवुड की वो फ़िल्में हैं जो रोमांस से भरी हुई हैं. चलिए जान लेते हैं ऐसी और फिल्मों के बारे में.