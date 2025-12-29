Flop Film 2025: साल 2025 में इन फिल्मों का निकला दीवाला, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई सुपरफ्लॉप; देखें लिस्ट

गैम चेंजर

साउथ एक्टर राम चरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर भी इस साल फ्लॉप साबित हुई. इस फिल्म को पिछले साल से ही काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था. फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा बेसब्र थे. इस फिल्म के गाने से लेकर एक्शन सीन पर भी काफी ज्यादा खर्चा किया गया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. 450 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 131 करोड़ की कमाई की थी.