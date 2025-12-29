Flop Film 2025: साल 2025 में इन फिल्मों का निकला दीवाला, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई सुपरफ्लॉप; देखें लिस्ट
Flop Film 2025: साल 2025 को खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है. यह साल बॉलीवुड के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. इस साल कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं, जो दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकामयाब सबित हुईं. इस लिस्ट में सलमान खान की फिल्म का नाम भी शामिल है. जिसमें छावा, धुरंधर, सैयारा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. लेकिन जब फिल्म ने दस्तक दी तो, न ही फिल्म ने कमाई की.
बैडएस रविकुमार
बैडएस रविकुमार 7 फरवरी को रिलीज हुई थी. यह फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई. इस फिल्म में बेकार डायलॉग के अलावा देखने के लिए कुछ भी खास और अलग नहीं था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने केवल 8.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.
मेरे हस्बैंड की बीवी
फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में मेकर्स का एक्सपेरिमेंट लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया. इस फिल्म में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह ने अहम किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी बिना सिर पैर वाली थी. हालांकि, कई दर्शकों का मानना था कि यह फिल्म पति-पत्नि और वो जैसी कहानी बनाना चाहती थी. 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 8.5 करोड़ की कमाई की थी.
गैम चेंजर
साउथ एक्टर राम चरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर भी इस साल फ्लॉप साबित हुई. इस फिल्म को पिछले साल से ही काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था. फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा बेसब्र थे. इस फिल्म के गाने से लेकर एक्शन सीन पर भी काफी ज्यादा खर्चा किया गया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. 450 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 131 करोड़ की कमाई की थी.
इमरजेंसी
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का ट्रेलर देख लोगों ने कंगना ने खूब सारी तारीफें की थी. लेकिन, जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतरीं, तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. फिल्म कमाई के मामले में पीछे रह गई. दर्शकों का मानना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी. इमरजेंसी 60 करोड़ के बजट में बनी थी, इस फिल्म ने 18.4 करोड़ की कमाई की थी.
सिकंदर
सलमान खान की फिल्म सिकंदर के साथ नजर आए थे. इस फिल्म में वह रश्मिका मंदाना के साथ नजर आए थे. फिल्म की कहानी बिल्कुल ओरिजिनल कहानी थी, हालांकि लोगों को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई. यह फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ की कमाई की.
आजाद
अजय देवगन, राशा थडानी और अमन देवगन स्टारर फिल्म 'आजाद' बड़े पर्दे पर रिलीज की गई. यह फिल्म भी सुपरफ्लॉप फिल्मों में शामिल रही. इस फिल्म से फिल्म से स्टारकिड्स को लॉन्च किया गया. फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और फिल्म 10 करोड़ रुपए से कम के कलेक्शन किया था.