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Bollywood ki sabse khubsurat Dulhan: इन बॉलीवुड ब्राइड्स के वेडिंग लुक पर आज भी फिदा हैं फैशन लवर्स

Bollywood Most Beautiful  Brides: एक्टर और उनकी फिल्मों के लिए फैंस का जबरदस्त प्यार, या सुपरस्टार के घर के बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ का सिर्फ़ एक झलक पाने के लिए इंतज़ार करना ये सब बताता है कि बॉलीवुड हमारे देश की धड़कन क्यों है. इसी तरह, बॉलीवुड शादियां भी हमेशा चर्चा का विषय रही हैं. बॉलीवुड में दो सेलेब्रिटीज़ का मिलन पूरे देश के लिए एक जश्न जैसा होता है. हमारे देश में सेलेब्रिटीज़ के लिए लोगों का प्यार और फ़ैन्स की ज़बरदस्त उत्सुकता बॉलीवुड शादियों को और भी खास बना देती है. दोस्त से जीवनसाथी बनने तक, यहां कुछ ऐसे मौके हैं जब हमारी बॉलीवुड दुल्हनें अपनी शादी के दिन बेहद खूबसूरत और रानी जैसी लग रही थीं.


By: Heena Khan | Published: July 25, 2026 8:29:52 AM IST

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आलिया भट्ट

हमेशा चर्चा में बनी हुई दुल्हन, आलिया भट्ट, बॉलीवुड की वो लेटेस्ट स्टार हैं जिनकी शादी मीडिया में काफ़ी चर्चा के बाद हुई. 14 अप्रैल को हुई अपनी शादी के बाद, आलिया ने अपने पति रणबीर कपूर के साथ अपनी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कीं.

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कैटरीना कैफ

बॉलीवुड की सबसे सफल और टॉप स्टार्स में से एक, कैटरीना कैफ की शादी का उनके फ़ैन्स को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि शादी को लेकर काफ़ी गोपनीयता बरती गई थी. 9 दिसंबर, 2021 को सवाई माधोपुर के रॉयल होटल सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में विक्की कौशल के साथ शादी के बंधन में बंधीं कैटरीना, सब्यसाची के लाल ब्राइडल लहंगे में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

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दीपिका पादुकोण

निस्संदेह, हाल के समय में सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली बॉलीवुड शादी दो सुपरस्टार्स, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की थी. बॉलीवुड का यह पावर कपल प्यार में डूबा हुआ लग रहा था; 14 नवंबर 2018 को इटली के खूबसूरत लेक कोमो में हुई शादी में कोंकणी रीति-रिवाजों के दौरान दुल्हन बनीं दीपिका बेहद आकर्षक लग रही थीं.

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अनुष्का शर्मा

भारत में दो सुपर-सेलेब्रिटीज़ की सबसे शानदार लव स्टोरी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की है. 11 दिसंबर, 2017 को उन्होंने इटली के टस्कनी के पास एक बेहद खूबसूरत जगह पर शादी की.

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सोनम कपूर

बॉलीवुड की फ़ैशनिस्टा सोनम कपूर ने लगभग चार साल तक डेटिंग करने के बाद बिज़नेसमैन आनंद आहूजा से शादी की. 8 मई 2018 को सोनम ने एक शानदार समारोह में शादी की, जिसमें बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, जिससे यह शादी बहुत भव्य और सपनों जैसी बन गई.

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बिपाशा बसु

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा बिपाशा बसु ने 30 अप्रैल 2016 को बंगाली रीति-रिवाजों के साथ अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की.

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