Bollywood ki sabse khubsurat Dulhan: इन बॉलीवुड ब्राइड्स के वेडिंग लुक पर आज भी फिदा हैं फैशन लवर्स

Bollywood Most Beautiful Brides: एक्टर और उनकी फिल्मों के लिए फैंस का जबरदस्त प्यार, या सुपरस्टार के घर के बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ का सिर्फ़ एक झलक पाने के लिए इंतज़ार करना ये सब बताता है कि बॉलीवुड हमारे देश की धड़कन क्यों है. इसी तरह, बॉलीवुड शादियां भी हमेशा चर्चा का विषय रही हैं. बॉलीवुड में दो सेलेब्रिटीज़ का मिलन पूरे देश के लिए एक जश्न जैसा होता है. हमारे देश में सेलेब्रिटीज़ के लिए लोगों का प्यार और फ़ैन्स की ज़बरदस्त उत्सुकता बॉलीवुड शादियों को और भी खास बना देती है. दोस्त से जीवनसाथी बनने तक, यहां कुछ ऐसे मौके हैं जब हमारी बॉलीवुड दुल्हनें अपनी शादी के दिन बेहद खूबसूरत और रानी जैसी लग रही थीं.