सिर्फ कियारा ही नहीं, इन हसीनाओं ने भी शादी के बाद ऑनस्क्रीन की को-एक्टर संग रोमांस की सारी हदे पार

करीना कपूर खान

करीना ने 2012 में सैफ अली खान से शादी की, लेकिन शादी ने उन रोल्स को बदलने में कोई खास मदद नहीं की जिन्हें वह करने को तैयार थीं. शादी के बाद उनकी फिल्मों में सत्याग्रह, की एंड का, उड़ता पंजाब, वीरे दी वेडिंग और लस्ट स्टोरीज़ 2 शामिल हैं. की एंड का में, उन्होंने एक ऐसी शादी में करियर-ड्रिवन महिला का रोल किया जिसने कन्वेंशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया, जबकि लस्ट स्टोरीज़ 2 में उन्होंने एक मैच्योर, रिलेशनशिप-ड्रिवन कहानी में कदम रखा.