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सिर्फ कियारा ही नहीं, इन हसीनाओं ने भी शादी के बाद ऑनस्क्रीन की को-एक्टर संग रोमांस की सारी हदे पार

Bollywood Married Actresses Onscreen Romance: बॉलीवुड में लंबे समय से शादी और महिला कलाकारों के करियर के लेकर अलग-अलग नजरिया देखने को मिला है. जहां शादीशुदा पुरुष कलाकारों ने शादी के बाद भी रोमांटिक और ग्लैमरस किरदार निभाना जारी रखा, वहीं एक्ट्रेसेस को अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ा कि शादी के बाद क्या वे रोमांस, ग्लैमर किरदारों का हिस्सा बनेंगी. हालांकि, कई अभिनेत्रियों ने अपने काम से इस सोच को चुनौती दी है. ऐसे में चलिए जानें उन एक्ट्रेसेस के नाम.


By: Shristi S | Published: August 25, 2026 6:57:06 PM IST

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काजोल - Photo Gallery
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काजोल

काजोल ने 1999 में अजय देवगन से शादी की और बाद में परिवार पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालकर फिल्मों में लौट आईं. शादी के बाद उनकी पसंद मेनस्ट्रीम रोमांस से लेकर डार्क और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटीरियल तक रही है. फना, माई नेम इज़ खान, त्रिभंगा और द ट्रायल में, उन्होंने मुश्किल रिश्तों, इच्छा, महत्वाकांक्षा और पर्सनल झगड़े से जूझती महिलाओं को दिखाना जारी रखा है.

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विद्या बालन ने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनका करियर यकीनन और भी एडवेंचरस हो गया. द डर्टी पिक्चर और शकुंतला देवी से लेकर जलसा और नीयत तक, विद्या ने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो आइडियल महिला हीरोइन के पारंपरिक विचारों में ठीक से फिट नहीं होते.

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ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2007 में एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की थी. उनसे शादी के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा. साल 2016 में आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक सीन किया था.

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