सिर्फ कियारा ही नहीं, इन हसीनाओं ने भी शादी के बाद ऑनस्क्रीन की को-एक्टर संग रोमांस की सारी हदे पार
Bollywood Married Actresses Onscreen Romance: बॉलीवुड में लंबे समय से शादी और महिला कलाकारों के करियर के लेकर अलग-अलग नजरिया देखने को मिला है. जहां शादीशुदा पुरुष कलाकारों ने शादी के बाद भी रोमांटिक और ग्लैमरस किरदार निभाना जारी रखा, वहीं एक्ट्रेसेस को अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ा कि शादी के बाद क्या वे रोमांस, ग्लैमर किरदारों का हिस्सा बनेंगी. हालांकि, कई अभिनेत्रियों ने अपने काम से इस सोच को चुनौती दी है. ऐसे में चलिए जानें उन एक्ट्रेसेस के नाम.
काजोल
काजोल ने 1999 में अजय देवगन से शादी की और बाद में परिवार पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकालकर फिल्मों में लौट आईं. शादी के बाद उनकी पसंद मेनस्ट्रीम रोमांस से लेकर डार्क और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटीरियल तक रही है. फना, माई नेम इज़ खान, त्रिभंगा और द ट्रायल में, उन्होंने मुश्किल रिश्तों, इच्छा, महत्वाकांक्षा और पर्सनल झगड़े से जूझती महिलाओं को दिखाना जारी रखा है.
विद्या बालन में डर्टी पिक्चर में की थी सारी हदे पार
विद्या बालन ने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनका करियर यकीनन और भी एडवेंचरस हो गया. द डर्टी पिक्चर और शकुंतला देवी से लेकर जलसा और नीयत तक, विद्या ने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो आइडियल महिला हीरोइन के पारंपरिक विचारों में ठीक से फिट नहीं होते.
कियारा आडवाणी ने शादी के बाद भी किए रोमांटिक सीन
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, जिन्होंने 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की, उन लेटेस्ट नामों में से हैं जिन्होंने शादी के बाद स्क्रीन पर ऑनस्क्रीन रोमांस सीन किए हैं. हाल की उनकी यश के साथ Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups में रोमांटिक सीन की काफी चर्चा हुई है.
करीना कपूर खान
करीना ने 2012 में सैफ अली खान से शादी की, लेकिन शादी ने उन रोल्स को बदलने में कोई खास मदद नहीं की जिन्हें वह करने को तैयार थीं. शादी के बाद उनकी फिल्मों में सत्याग्रह, की एंड का, उड़ता पंजाब, वीरे दी वेडिंग और लस्ट स्टोरीज़ 2 शामिल हैं. की एंड का में, उन्होंने एक ऐसी शादी में करियर-ड्रिवन महिला का रोल किया जिसने कन्वेंशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया, जबकि लस्ट स्टोरीज़ 2 में उन्होंने एक मैच्योर, रिलेशनशिप-ड्रिवन कहानी में कदम रखा.
प्रियंका चोपड़ा जोनास
प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में निक जोनास से शादी की और बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम करना जारी रखा है. शादी के बाद उनके प्रोजेक्ट्स में द व्हाइट टाइगर, द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स और इंटरनेशनल सीरीज़ सिटाडेल शामिल हैं, जहां उन्होंने फिजिकली डिमांडिंग और इमोशनली कॉम्प्लेक्स लीड रोल किया.
ऐश्वर्या राय बच्चन
ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2007 में एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की थी. उनसे शादी के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा. साल 2016 में आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक सीन किया था.