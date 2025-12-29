New Year Party में दिखना है सबसे अलग? इन 8 बॉलीवुड हसीनाओं से लें स्टाइल इंस्पिरेशन!
दीपिका पादुकोण से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, बॉलीवुड की इन 8 हस्तियों से प्रेरित न्यू ईयर पार्टी लुक्स को अपनाएं और अपने नए साल की शुरुआत एक ग्लैमरस अंदाज़ में करें.
दीपिका पादुकोण: क्लासिक ब्लैक ग्लैम
न्यू ईयर की शाम को सदाबहार और एलिगेंट बनाने के लिए दीपिका पादुकोण का 'क्लासिक ब्लैक लुक' अपनाएं. इसके लिए स्लीक फिटिंग वाले कपड़े, बोल्ड मेकअप और कम से कम एक्सेसरीज का चुनाव करें. यह लुक उन नाइट पार्टीज के लिए बेस्ट है जहाँ आप सादगी और ग्लैमर का बेहतरीन मेल दिखाना चाहती हैं.
आलिया भट्ट: सॉफ्ट न्यूट्रल ग्लैम
अगर आप न्यू ईयर पर घर में कोई छोटी पार्टी या सुकून भरी महफिल प्लान कर रही हैं, तो आलिया भट्ट का सॉफ्ट ग्लैम स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है. न्यूट्रल शेड्स, ओस जैसी ताजी (dewy) मेकअप और शानदार फिटिंग वाले कपड़े आपको एक आरामदायक और क्लासी लुक देंगे.
कियारा आडवाणी
कियारा आडवाणी यह साबित करती हैं कि न्यू ईयर ईव पर सीक्वेंस (चमकीले कपड़े) का फैशन कभी पुराना नहीं होता. एक झिलमिलाती हुई ड्रेस और उसके साथ हल्का (subtle) मेकअप, फेस्टिव वाइब और मॉडर्न एलिगेंस के बीच एक सही संतुलन बनाता है.
कैटरीना कैफ: मेटैलिक मैजिक
मेटैलिक कलर्स नए साल के जश्न की जान होते हैं और कैटरीना कैफ इस लुक को बखूबी कैरी करती हैं. सिल्वर या गोल्ड टोन वाले आउटफिट्स के साथ सीधे बाल और ग्लोइंग स्किन आपको मिडनाइट काउंटडाउन का असली 'शो-स्टॉपर' बना देंगे.
अनन्या पांडे: बोल्ड मिनी ड्रेस एनर्जी
पार्टी में मौज-मस्ती और यूथफुल लुक के लिए अनन्या पांडे से प्रेरणा लें.. एक बोल्ड मिनी ड्रेस और स्टेटमेंट हील्स आपको डांस फ्लोर के लिए पूरी तरह तैयार कर देंगे। यह लुक क्लब नाइट्स के लिए सबसे बेहतरीन है.
सोनम कपूर: पावर सूट ग्लैम
फैशन को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली सोनम कपूर का 'पावर सूट' लुक न्यू ईयर ड्रेसिंग को एक नई परिभाषा देता है. अगर आप ड्रेसेस से हटकर कुछ अलग और बोल्ड पहनना चाहती हैं, तो टेलर्ड ब्लेज़र और स्टेटमेंट एक्सेसरीज के साथ यह 'एजी एलिगेंस' आपके लिए ही है.
जान्हवी कपूर: स्लीक गाउन और ग्लैम मेकअप
जान्हवी कपूर का बॉडी-हगिंग लुक आत्मविश्वास और ग्लैमर का प्रतीक है. इसे ड्रामैटिक मेकअप और सॉफ्ट वेव्स वाले बालों के साथ पेयर करें. यह लुक उन लोगों के लिए है जो नए साल पर कुछ बोल्ड, ट्रेंडी और 'इंस्टाग्राम-रेडी' पहनना चाहते हैं.
प्रियंका चोपड़ा: इंटरनेशनल पार्टी चिक
प्रियंका चोपड़ा का ग्लोबल पार्टी स्टाइल ग्लैमर और कॉन्फिडेंस का मिश्रण है. बॉडीकॉन ड्रेसेस, बोल्ड मेकअप और बड़ी एक्सेसरीज के साथ यह लुक हाई-फैशन एनर्जी से भरपूर है, जो नए साल के जश्न के लिए एकदम सही है.