New Year Party में दिखना है सबसे अलग? इन 8 बॉलीवुड हसीनाओं से लें स्टाइल इंस्पिरेशन!

दीपिका पादुकोण: क्लासिक ब्लैक ग्लैम

न्यू ईयर की शाम को सदाबहार और एलिगेंट बनाने के लिए दीपिका पादुकोण का 'क्लासिक ब्लैक लुक' अपनाएं. इसके लिए स्लीक फिटिंग वाले कपड़े, बोल्ड मेकअप और कम से कम एक्सेसरीज का चुनाव करें. यह लुक उन नाइट पार्टीज के लिए बेस्ट है जहाँ आप सादगी और ग्लैमर का बेहतरीन मेल दिखाना चाहती हैं.