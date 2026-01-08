इन फीमेल एक्ट्रेस ने अपने से कम उम्र के लड़कों से की शादी, बनाया अपना जीवनसाथी

Age gap celebrity couples: अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इसलिए वे अपने से उम्र में बड़े पुरुष से शादी करती हैं. लेकिन ये सोच हर बार सही नहीं होती. रिश्ता उम्र से नहीं, बल्कि समझ, अपनापन और साथ बिताए पलों से मजबूत बनता है. दुनिया भर की कई फेमस महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ खुश हैं, तो उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता. आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में, जिन्होंने उम्र से जुड़े पुराने सोच को तोड़ दिया.