इन फीमेल एक्ट्रेस ने अपने से कम उम्र के लड़कों से की शादी, बनाया अपना जीवनसाथी
Age gap celebrity couples: अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इसलिए वे अपने से उम्र में बड़े पुरुष से शादी करती हैं. लेकिन ये सोच हर बार सही नहीं होती. रिश्ता उम्र से नहीं, बल्कि समझ, अपनापन और साथ बिताए पलों से मजबूत बनता है. दुनिया भर की कई फेमस महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ खुश हैं, तो उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता. आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में, जिन्होंने उम्र से जुड़े पुराने सोच को तोड़ दिया.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ
बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बीच 5 साल का उम्र का अंतर है. कैटरीना विक्की से बड़ी हैं, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कभी असर नहीं पड़ा. दिसंबर 2021 में राजस्थान में हुई उनकी शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. दोनों की बॉन्डिंग ये दिखाती है कि सच्चे प्यार में उम्र कभी रुकावट नहीं बनती.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस
प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस की शादी के समय उनके 10 साल के उम्र के अंतर को लेकर खूब बातें हुईं. यहां तक कि उनके अलग होने की अफवाहें भी उड़ीं. लेकिन हर बार इस जोड़ी ने अपने प्यार से सबको गलत साबित किया. शादी के कई साल बाद भी दोनों एक-दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच 3 साल का उम्र का अंतर है. ये बॉलीवुड के शुरुआती कपल्स में से एक थे, जिन्होंने उम्र से जुड़ी सोच को तोड़ा. शादी से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे और कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे. करीब 15 साल की शादी के बाद भी उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है.
हाइडी क्लूम और टॉम कौलिट्ज
मॉडल और टीवी स्टार हाइडी क्लूम अपने पति टॉम कौलिट्ज से 17 साल बड़ी हैं. लेकिन उन्होंने कभी इस फर्क को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया. लोगों की बातों पर हाइडी का जवाब बेहद शानदार था दूसरों की सोच की चिंता किए बिना खुश रहना ही सबसे जरूरी है.
ह्यू जैकमैन और डेबोरा ली-फर्नेस
ह्यू जैकमैन और डेबोरा ली-फर्नेस के बीच 13 साल का उम्र का अंतर है. 25 साल से ज्यादा की शादी के साथ ये कपल उन सभी लोगों के लिए मिसाल है, जो मानते हैं कि उम्र रिश्ते में बाधा बनती है. उनका रिश्ता भरोसे, सम्मान और प्यार पर टिका हुआ है.
दिल से रिश्ता
इन सभी कपल्स ने एक बात साफ कर दी है रिश्ते की मजबूती उम्र से नहीं, दिलों के जुड़ाव से आती है. जब दो लोग एक-दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं, तो समाज की सोच अपने आप पीछे छूट जाती है.