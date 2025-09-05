फिल्में नहीं चला पाई अपना जादू, लेकिन गानों ने किया लोगों के दिलों पर राज
हम सब ने मूवीज तो काफी देखी हैं लेकिन कई बार उस मूवी की कहानी की जगह उसके गाने हमारे दिल को छू जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपके दिल को तो छू ही जाती हैं लेकिन कई बार हम खुद अपने पैर थिरकाने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जिनकी मूवी तो सिनेमा हॉल में जादू नहीं चला पाई लेकिन उनके गानों ने लोगों का मन मोह लिया।
तुम बिन (2001)
तुम बिन एक ऐसी मूवी है जिसमें सारी कास्ट नई थी लेकिन यह मूवी थिएटर में चल नहीं पाई। लेकिन इसके गानों ने लोगों पर जादू चला दिया। उदाहरण के लिए "छोटी छोटी रातें" और "कोई फरियाद" ये गाने लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए थे और आज भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं।
झूम बराबर झूम (2007)
इस फिल्म में काफी जाने-माने कलाकार थे जैसे कि अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, बॉबी देओल, लारा दत्ता, अमिताभ बच्चन। लेकिन फिर भी यह फिल्म थिएटर में नहीं चली। लेकिन इस फिल्म के गाने जैसे "बोल ना हल्के हल्के" और "जूम बराबर" आज भी लोग काफी पसंद करते हैं।
शानदार(2015)
यह मूवी 2015 में बनी थी जिसमें आलिया भट्ट और शाहिद कपूर ने किरदार निभाए थे। इस फिल्म की कहानी की वजह से यह फिल्म थिएटर में नहीं चली। लेकिन इस मूवी का "गुलाबो" गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ।
रॉय
इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज, रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह मूवी थिएटर में अपना जादू नहीं बिखेर पाई लेकिन इसके गाने "सूरज डूबा है", "चिट्टियाँ कलाइयाँ", "बूँद बूँद" लोगों को काफी पसंद आए।
फितूर
इस मूवी में कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह मूवी 70 करोड़ में बनी थी लेकिन इसकी कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन इस मूवी का गाना "ये फितूर मेरा" और "होने दो बातें" लोगों को पसंद है और इंस्टाग्राम पर काफी लोगों ने इस पर रील भी बनाई है।
कलंक
ड्रामा प्रोडक्शन की फिल्म "कलंक" जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन ने भूमिका निभाई है। इस मूवी के हर गाने जैसे "घर मोरे पर्देशिया", "कलंक", "तबाह" ने लोगों पर जादू कर दिया। लेकिन यह फिल्म थिएटर में ज्यादा पसंद नहीं की गई।
