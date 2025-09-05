फिल्में नहीं चला पाई अपना जादू, लेकिन गानों ने किया लोगों के दिलों पर राज

हम सब ने मूवीज तो काफी देखी हैं लेकिन कई बार उस मूवी की कहानी की जगह उसके गाने हमारे दिल को छू जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपके दिल को तो छू ही जाती हैं लेकिन कई बार हम खुद अपने पैर थिरकाने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जिनकी मूवी तो सिनेमा हॉल में जादू नहीं चला पाई लेकिन उनके गानों ने लोगों का मन मोह लिया।