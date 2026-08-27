करिश्मा-करीना से सनी-बॉबी तक, बॉलीवुड के मशहूर भाई-बहन की जोड़ियां, जिनकी बॉन्डिंग है बेमिसाल

सनी -बॉबी और ईशा देओल

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी देओल बॉलीवुड के मशहूर एक्शन स्टार रहे हैं. सनी ने 80 के दशक के आखिर में पहचान बनाई, जबकि बॉबी ने 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं.