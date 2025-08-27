  • Home>
  पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स "Akeli Laila" में देख, बने चर्चा का केंद्र

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र

Sonam Bajwa New Song ‘Akeli Laila’: सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत कर ‘Punjab 1984’, ‘Honsla Rakh’ जैसी हिट्स से पहचान बनाई और अब Housefull 5 से बॉलीवुड में कदम रखा है। सोनम बाजवा अपने ग्लैमरस लुक और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका “अकेली लैला” गाने में अंदाज बिल्कुल अलग और बोल्ड दिखता है। चमकदार सीक्वेंस वाली आउटफिट, खुले लहराते बाल, नोज रिंग और बड़े झुमके उनके लुक को और भी खास बनाते हैं। सोनम बाजवा के  एक्सप्रेशन्स और डांस मूव्स दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 27, 2025 10:24:27 IST
पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स "Akeli Laila" में देख, बने चर्चा का केंद्र
1/7

सोनम बजवा कि दमदार एंट्री और डांस वाइब्स

पहली तस्वीर में सोनम बजवा कि एनर्जी से भरे डांस मूवस दिख रहे हैं। उन्होंने शिमरी गहरे लाल-भूरे रंग का ब्लाउज पहना है, जो ग्लैमरस लुक दे रहा हैं। खुले लहराते बाल, नोज रिंग और झुमके उनके लुक को खास बना रहे हैं। चेहरा एक्सप्रेसिव है और हाथ का ‘फोन कॉल’ मूव गाने को स्टाइलिश बना रहा हैं।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
2/7

सोनम बजवा कि मोहक अदाओं की झलक

इस तस्वीर में वसोनम बजवा चेहरा ढकते हुए एक्सप्रेशन दे रही हैं। ड्रेस पर गोल्डन स्टोन वर्क और गले में लाल जड़ाऊ पेंडेंट आकर्षण बढ़ा रहा है। सोनम बजवा की बॉडी लैंग्वेज गाने की थीम को और हॉट व डैजलिंग बना रही है। चेहरे की भावनाएँ, मोहकता और नजाकत दोनों दर्शाती हैं।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
3/7

सोनम बजवा का जबरदस्त डांसिंग स्टाइल

यहाँ सोनम बजवा के बालों में दुपट्टा लहराती नजर आ रही हैं। खुले बाल, चमकदार लाइट्स सोनम बजवाव कि मौजूदगी को और भी जोशीला बनाता है। सोनम बजवा के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन और पावरफुल डांस मूव्स गाने को पूरी तरह मसालेदार और जोशीला बना देते हैं।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
4/7

सोनम बजवा कि रॉयल अट्रैक्शन

इस तस्वीर में सोनम बजवा कैमरे की ओर सीधी नजर डालती हैं, जो सोनम बजवा कि आत्मविश्वासी शख्सियत को दिखाता है। ब्राउन-गोल्डन सीक्वेंस वाली ड्रेस, बड़े झुमके और नोज रिंग सोनम बजवा को एक रॉयल टच देते हैं।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
5/7

सोनम बजवा कि नजरों में नजाकत

क्लोजअप शॉट में सोनम बजवा का भावुक और मोहक एक्सप्रेशन साफ दिख रहा है। चमकदार झुमके और नोज रिंग सोनम बजवा के चेहरे को और आकर्षक बना रहे हैं। लाल रोशनी का बैकग्राउंड सोनम बजवा के लुक को बेहद ड्रामेटिक और इंटेंस बनाता है। इस फ्रेम में सोनम बजवा का चेहरा ही गाने की जान है।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
6/7

ग्रुप डांस का जलवा

अंतिम तस्वीर में सोनम बजवा बैक डांसर के साथ पूरे जोश से डांस करती नजर आ रही हैं। गोल्डन-रेड ब्रालेट और काले स्कर्ट पर गोल्डन वर्क सोनम बजवा की ड्रेस को और ग्लैमरस बना रहे हैं। चेहरे पर मस्ती और नाचते हुए हाथ-पैरों की स्टाइल दर्शकों को गाने से जोड़ लेती है।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ मनोरंजन और जानकारी देने के लिए है। इसमें बताई गई बातें मीडिया और सोशल मीडिया खबरों पर आधारित हैं। हम किसी भी अफवाह या निजी जीवन से जुड़ी बात की पुष्टि नहीं करते। इसे केवल मनोरंजन के रूप में ही पढ़ें।

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र - Photo Gallery
