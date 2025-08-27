पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर तह कर Sonam Bajwa के ग्लैमरस लुक और धड़कन बढ़ाने वाले डांस मूव्स “Akeli Laila” में देख, बने चर्चा का केंद्र

Sonam Bajwa New Song ‘Akeli Laila’: सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत कर ‘Punjab 1984’, ‘Honsla Rakh’ जैसी हिट्स से पहचान बनाई और अब Housefull 5 से बॉलीवुड में कदम रखा है। सोनम बाजवा अपने ग्लैमरस लुक और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनका “अकेली लैला” गाने में अंदाज बिल्कुल अलग और बोल्ड दिखता है। चमकदार सीक्वेंस वाली आउटफिट, खुले लहराते बाल, नोज रिंग और बड़े झुमके उनके लुक को और भी खास बनाते हैं। सोनम बाजवा के एक्सप्रेशन्स और डांस मूव्स दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देते हैं।