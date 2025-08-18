टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम

डीडीएलजे का ट्रेन वाला सीन

जब सिमरन (काजोल) दौड़ती हुई आती है और राज (शाहरुख खान) उसे ट्रेन में हाथ पकड़कर खींच लेता है, तो वह पुरे बॉलीवुड इतिहास में अमर हो गया। यह सिर्फ एक रोमांटिक सीन नहीं था बल्कि आज़ादी, भरोसे और सच्चे प्यार का प्रतीक बन गया। हर प्रेमी जोड़े के लिए यह दृश्य एक सपना बन चुका है।