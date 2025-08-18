  • Home>
टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम

सिनेमा हमारी ज़िंदगी का आईना है, जो कहानियों और भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करता है। बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा का दिल है, जिसने हमें अनगिनत यादगार पल दिए हैं। इन्हीं में से 6 आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन मोमेंट्स ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और इतिहास रच दिया।

By: Ananya verma Last Updated: August 18, 2025 21:16:02 IST
टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम
1/7

डीडीएलजे का ट्रेन वाला सीन

जब सिमरन (काजोल) दौड़ती हुई आती है और राज (शाहरुख खान) उसे ट्रेन में हाथ पकड़कर खींच लेता है, तो वह पुरे बॉलीवुड इतिहास में अमर हो गया। यह सिर्फ एक रोमांटिक सीन नहीं था बल्कि आज़ादी, भरोसे और सच्चे प्यार का प्रतीक बन गया। हर प्रेमी जोड़े के लिए यह दृश्य एक सपना बन चुका है।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
2/7

“शोले का ‘ये दोस्ती’वासा सीन

जय और वीरू की बाइक पर बैठी झूमती दोस्ती आज भी यादगार है। ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती की मिसाल है। खुले आसमान और बेफिक्र अंदाज़ में उनका यह पल बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। यह सीन देखकर हर किसी को अपनी दोस्ती याद आती है।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
3/7

मदर इंडिया में माँ कि ममता

नर्गिस का अपने ही बेटे को गोली मारने का सीन बॉलीवुड सिनेमा का सबसे भावुक पल है। यह दृश्य बताता है कि इंसानियत और समाज की इज़्ज़त सबसे ऊपर होती है। एक माँ का दर्द और संघर्ष इस दृश्य में साफ दिखता है। यह मोमेंट भारतीय सिनेमा की ताकत और गहराई का प्रतीक बन चुका है।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
4/7

कभी खुशी कभी ग़म

फिल्म में जया बच्चन का अमिताभ बच्चन के लिए थाली लेकर इंतज़ार करना और दूर से बेटे शाहरुख की आहट महसूस कर लेना, दर्शकों के दिल को छू गया। यह सीन माँ और बेटे के रिश्ते की गहराई को बखूबी दर्शाता है। भावनाओं का ये संगम बॉलीवुड का आइकॉनिक पल बन गया।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
5/7

“3 Idiots –‘All is Well’ का जादू”

राजकुमार हिरानी की इस फिल्म का यह पल हर युवा के दिल को छू गया। कॉलेज की टेंशन, सपनों और करियर की चुनौतियों के बीच ‘All is Well’ ने उम्मीद और पॉज़िटिविटी दी। यह सीन सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहा बल्कि जीवन जीने का मंत्र बन गया। यह पल आज भी प्रेरणा देता है।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
6/7

गली बॉय –अपना टाइम आएगा

रणवीर सिंह का जोश से भरा यह पल स्टेज पर नहीं, दिलों में गूंजा। संघर्ष, मेहनत और सपनों की उड़ान का यह सीन युवाओं का नारा बन गया। यह पल दर्शाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और जुनून से सपने सच किए जा सकते हैं। यह बॉलीवुड का नया आइकॉनिक मोमेंट है।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

इस आर्टिकल में बताए गए सीन और मोमेंट्स केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से साझा किए गए हैं। यहाँ उल्लेखित सभी फिल्में, किरदार और दृश्य उनके संबंधित निर्माताओं और कलाकारों की रचनात्मकता का हिस्सा हैं। हमारा मकसद सिर्फ सिनेमा प्रेमियों तक जानकारी पहुँचाना है, किसी को आहत करना नहीं।

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery

टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
टॉप 6 ऐसे Iconic ऑन स्क्रीन मोमेंट्स, जिन्होंने ना सिर्फ सिनेमा का चेहरा बदला बल्कि देख कर हर किसी की आंखें हुई नम - Photo Gallery
