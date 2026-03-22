Bollywood Eid 2026: सोहा अली खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक – बॉलीवुड सितारों ने ईद पर शेयर की प्यारी फोटोज

Bollywood Eid 2026: ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दिल से मुबारकबाद दी. प्यार, शांति और एकता का संदेश फैलाते हुए उन्होंने त्योहार की खुशियों को और भी खास बना दिया. हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला.