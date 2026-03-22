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Bollywood Eid 2026: सोहा अली खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक – बॉलीवुड सितारों ने ईद पर शेयर की प्यारी फोटोज

Bollywood Eid 2026: ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दिल से मुबारकबाद दी. प्यार, शांति और एकता का संदेश फैलाते हुए उन्होंने त्योहार की खुशियों को और भी खास बना दिया. हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 22, 2026 11:37:44 AM IST

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सोहा अली खान की खास तस्वीरें

सोहा अली खान ने अपने परिवार के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की और ईद की तैयारियों का जश्न दिखाया. फैंस ने उनकी प्यारी तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया.

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हुमा कुरैशी का पारिवारिक अंदाज

हुमा कुरैशी ने माता-पिता और भाई के साथ ईद की शुभकामनाएं शेयर की. उनकी फोटो में परिवार के साथ त्योहार की खुशी साफ नजर आ रही है.

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सोनाक्षी-जहीर की जोड़ी

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने साथ में फोटो शेयर की. कपल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

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इब्राहिम अली खान की प्यारी पोस्ट

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर ईद की खास तस्वीर शेयर की. उनकी स्टोरी में करीना और तैमूर भी नजर आए, जो बिरयानी का मजा ले रहे थे.

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सागरिका घाटगे की फैमिली तस्वीरें

सागरिका घाटगे ने अपने पति और बेटे के साथ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कैप्शन में सबके लिए खुशियों, अमन और सेहत की कामना की.

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सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल

बॉलीवुड सितारों ने अपने फैंस के साथ त्योहार की खुशियां साझा कर सोशल मीडिया पर जश्न का रंग भर दिया. फैंस ने भी प्यार और शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी.

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