किसी में 12 तो किसी में 29 साल का फासला… बॉलीवुड की इन 9 जोड़ियों ने प्यार के आगे दी उम्र को मात
Bollywood Couples Age Difference: प्यार में उम्र मायने रखती है या एक-दूसरे को समझना और साथ निभाना. बॉलीवुड में ऐसी कई जोड़ियां हैं, जिन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से दिया है. किसी ने अपने से 10 साल बड़े पार्टनर को जीवनसाथी चुना तो किसी ने 20 साल से ज्यादा उम्र के अंतर के बावजूद शादी की. इन रिश्तों में कुछ की प्रेम कहानी फिल्मों की तरह खूबसूरत रही तो कुछ ने समाज की परवाह किए बिना अपना फैसला लिया. दिलचस्प बात यह है कि इन जोड़ियों में कई ऐसी हैं, जिनकी केमिस्ट्री आजी भी लोगों को आकर्षित करती है. ऐसे में चलिए जानें उन बॉलीवुड की 9 जोड़ियों के बारे में.
सायरा बानो और दिलीप कुमार
सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं. धीरे-धीरे यह दीवानगी प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 1966 में शादी कर ली. उस वक्त सायरा बानो महज 22 साल की थीं, जबकि दिलीप कुमार 44 साल के थे. दोनों के बीच करीब 22 साल का उम्र का अंतर था. इसके बावजूद उनका रिश्ता करीब 56 साल तक चला. दिलीप कुमार के आखिरी समय तक सायरा बानो उनके साथ रहीं. उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है.
किशोर कुमार और लीना चंदावरकर
कहा जाता है कि तीन पिछली शादियों के बाद किशोर कुमार को लीना चंदावरकर के साथ हमेशा की खुशी मिली. उन्होंने पहली मुलाकात में ही प्रपोज़ किया और लीना ने मना कर दिया. परिवार में झगड़े के बाद, लीना ने दोबारा सोचा और पूछा कि क्या यह ऑफर अभी भी वैलिड है. हां, था. दोनों ने पहले रजिस्टर्ड शादी की, फिर जब लीना नौ महीने की प्रेग्नेंट थीं, तो ट्रेडिशनल शादी की. किशोर की मौत उनकी मौजूदगी में हुई और उनकी लव स्टोरी सात साल तक चली.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की चर्चित कहानियों में से एक है. दोनों ने साल 1980 में शादी की थी. धर्मेंद्र उम्र में हेमा मालिनी से करीब 13 साल बड़े थे. फिल्मी पर्दे पर शुरू हुई उनकी नजदीकियां शादी तक पहुंचीं. दोनों की दो बेटियां ईशा और अहाना हैं.
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया
हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने साल 1973 में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की थी. उस समय डिंपल महज 16 साल की थीं, जबकि राजेश खन्ना 31 साल के थे. दोनों के बीच करीब 15 साल का अंतर था. उनकी शादी से ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ. हालांकि, बाद में दोनों अलग रहने लगे थे.
कबीर बेदी और परवीन दोसांझ
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कबीर बेदी ने साल 2016 में परवीन दोसांझ से शादी की थी. दोनों के बीच करीब 29 साल का उम्र का अंतर है. कबीर बेदी की यह चौथी शादी थी. उम्र के इस बड़े फासले के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे का साथ चुना और अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया.
किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी
टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री किरण जुनेजा ने मशहूर फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी से साल 1986 में शादी की थी. दोनों के बीच करीब 12 साल का उम्र का अंतर है. सीरियल बुनियाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. रमेश सिप्पी 'शोले' जैसी ऐतिहासिक फिल्म के निर्देशक रहे हैं. दोनों ने अपने रिश्ते को समय के साथ मजबूत बनाया और आज भी साथ हैं.
संजय दत्त और मान्यता दत्त
संजय दत्त और मान्यता दत्त बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में शामिल हैं. दोनों ने साल 2008 में शादी की थी. संजय दत्त मान्यता से करीब 19 साल बड़े हैं. दोनों की शादी को लंबा समय हो चुका है और वे अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं.
मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर
मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन ने साल 2018 में अंकिता कोंवर से शादी की थी. दोनों के बीच करीब 26 साल का उम्र का अंतर है. उनकी फिटनेस, ट्रैवल और एक-दूसरे के साथ बिताए पलों की तस्वीरें अक्सर चर्चा में रहती हैं. उम्र के अंतर को लेकर भी यह जोड़ी खूब सुर्खियां बटोर चुकी है.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत
दिल्ली की एक लड़की और बॉम्बे के लड़के की क्लासिक कहानी में, मीरा और शाहिद पहली बार एक तय समय पर मिले थे. उन्हें नहीं लगा था कि उनकी पहली मुलाकात 15 मिनट भी चलेगी, लेकिन उन्होंने 7 घंटे तक बात की. ऐसा लगता है कि सही इंसान के साथ समय सच में बहुत तेज़ी से बीत जाता है. शाहिद और मीरा ने 2015 में एक छोटे से समारोह में शादी की और अब बेटी मीशा और बेटे ज़ैन के माता-पिता हैं.