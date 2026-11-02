किसी में 12 तो किसी में 29 साल का फासला… बॉलीवुड की इन 9 जोड़ियों ने प्यार के आगे दी उम्र को मात

Bollywood Couples Age Difference: प्यार में उम्र मायने रखती है या एक-दूसरे को समझना और साथ निभाना. बॉलीवुड में ऐसी कई जोड़ियां हैं, जिन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से दिया है. किसी ने अपने से 10 साल बड़े पार्टनर को जीवनसाथी चुना तो किसी ने 20 साल से ज्यादा उम्र के अंतर के बावजूद शादी की. इन रिश्तों में कुछ की प्रेम कहानी फिल्मों की तरह खूबसूरत रही तो कुछ ने समाज की परवाह किए बिना अपना फैसला लिया. दिलचस्प बात यह है कि इन जोड़ियों में कई ऐसी हैं, जिनकी केमिस्ट्री आजी भी लोगों को आकर्षित करती है. ऐसे में चलिए जानें उन बॉलीवुड की 9 जोड़ियों के बारे में.