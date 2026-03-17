Bollywood Celebrity Pregnancy 2026: सोनम कपूर से सुरभि ज्योति तक, इन सितारों के घर आने वाले हैं नए मेहमान

Bollywood Celebrity Pregnancy 2026: मार्च 2026 तक बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई बड़ी खबरें चर्चा में रही हैं. रिपोर्टस के अनुसार कुछ सितारों ने अपने जीवन में नए मेहमान की खुशखबरी शेयर की, तो कुछ अफवाहों को खारिज किया. सोशल मीडिया पर इन खबरों ने फैंस के बीच उत्साह और चर्चाओं को बढ़ा दिया है.