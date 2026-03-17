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Bollywood Celebrity Pregnancy 2026: सोनम कपूर से सुरभि ज्योति तक, इन सितारों के घर आने वाले हैं नए मेहमान

Bollywood Celebrity Pregnancy 2026: मार्च 2026 तक बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई बड़ी खबरें चर्चा में रही हैं. रिपोर्टस के अनुसार कुछ सितारों ने अपने जीवन में नए मेहमान की खुशखबरी शेयर की, तो कुछ अफवाहों को खारिज किया. सोशल मीडिया पर इन खबरों ने फैंस के बीच उत्साह और चर्चाओं को बढ़ा दिया है.


By: sanskritij jaipuria | Last Updated: March 17, 2026 3:41:10 PM IST

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सोनम कपूर आहूजा की दूसरी प्रेग्नेंसी

सोनम कपूर आहूजा ने न्यू ईयर 2026 के दौरान अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए दूसरी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की. ये खबर फैन्स के लिए खास थी क्योंकि सोनम पहले ही एक बेटे की मां हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनका बच्चा स्प्रिंग 2026 में जन्म ले सकता है.

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आनंद आहूजा संग फैमिली अपडेट

आनंद आहूजा और सोनम कपूर अपने परिवार के बढ़ते सदस्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दोनों ने मीडिया में इस नए सफर की खुशखबरी शेयर की है और ये कपल हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस खुशी को शेयर कर रहा है.

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सुरभि ज्योति की पहली प्रेग्नेंसी

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने 11 फरवरी 2026 को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पहली बार प्रेग्नेंसी की घोषणा की. फैंस ने उनकी इस खबर पर बेहद उत्साह व्यक्त किया. उनके लिए नया और खास एक्सपीरिएंस है, क्योंकि ये उनका पहला बच्चा होगा.

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सुमित सूरी के साथ नया जीवन

सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी अपने पहले बच्चे का स्वागत जून 2026 में करने वाले हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस को इस नए जीवन के लिए तैयार होते हुए देखा और उनकी खुशियों में फैंस भी शामिल हो गए.

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रुबीना दिलैक के नए अफवाहों की हलचल

रुबीना दिलैक, जो 2023 में जुड़वां बच्चों की मां बनी थीं, 2026 में एक वीडियो के कारण फिर से प्रेग्नेंसी की अफवाहों में आ गई हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने स्वयं या मीडिया में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फैंस उत्सुक हैं.

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Neena Gupta ने अफवाहों को खारिज किया

66 साल की नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और उन्हें इस तरह की गलत खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

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दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली है मां

टेलीविजन के मशहूर कपल, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. कपल ने 10 साल पहले 2016 में शादी की थी.

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