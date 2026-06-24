आमिर खान ही नहीं, 50 की उम्र के बाद इन 9 बॉलीवुड सितारों को भी मिला सच्चा प्यार, एक ने तो तीन शादियां तोड़ी

आमिर खान ही नहीं, 50 की उम्र के बाद इन 9 बॉलीवुड सितारों को भी मिला सच्चा प्यार, एक ने तो तीन शादियां तोड़ी
अक्सर कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे सच साबित भी किया है. भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों ने 50 साल की उम्र पार करने के बाद शादी की और ज़िंदगी के इस पड़ाव पर अपना जीवनसाथी चुना. जहाँ कुछ लोगों ने लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद शादी की, वहीं कुछ को तीन शादियाँ टूटने के बाद नया जीवनसाथी मिला. वहीं अब बॉलीवुड स्टार और ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. फैंस इस शादी की खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं. क्योंकि 60 की उम्र में आमिर खान की यह तीसरी शादी है. आइए जानते हैं 50 की उम्र के बाद शादी करने वालों के इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है?
आमिर खान
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान भी इस लिस्ट का एक बड़ा नाम हैं. रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद, आमिर खान के पर्सनल लाइफ और शादियों की चर्चा अक्सर मीडिया में रही है. रीना दत्ता से उनकी पहली शादी साल 2002 में टूटी, जिसके बाद 2005 में उन्होंने किरण राव से दूसरी शादी की. हालांकि, साल 2021 में किरण राव से भी उनका तलाक हो गया. इसके बाद अब आमिर खान 61 वर्ष की आयु में 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं.
आशीष विद्यार्थी
आशीष विद्यार्थी ने साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड की कई फ़िल्मों में विलेन के रोल निभाकर दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है. 60 साल की उम्र में, आशीष ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी की; उन्होंने असम की रहने वाली रूपाली बरुआ से शादी की. उनकी पहली शादी एक्ट्रेस राजोशी से हुई थी, लेकिन वह ज़्यादा समय तक नहीं चली.
अरबाज खान
एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान ने 2023 में, 56 साल की उम्र में, मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की.
मिलिंद सोमन
मिलिंद सोमन, जिन्हें अक्सर फ़िटनेस के शौकीन के तौर पर जाना जाता है, ने 52 साल की उम्र में अंकिता कोंवर से शादी की जो उनसे 26 साल छोटी हैं. उनकी शादी सोशल मीडिया और न्यूज़ की दुनिया में चर्चा का बड़ा विषय बन गई थी.
नीना गुप्ता
एक्ट्रेस नीना गुप्ता भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद फ़िल्म *बधाई हो* से वापसी की और वेब सीरीज़ पंचायत में अपने रोल के लिए खूब तारीफ़ें बटोरीं. यह एक्ट्रेस पहले क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं, जिनसे उनकी एक बेटी है; रिचर्ड्स से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले (सिंगल मदर के तौर पर) की. हालाँकि, 54 साल की उम्र में उन्होंने विवेक मेहरा को अपना जीवनसाथी चुना.
हंसल मेहता
फ़िल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने 54 साल की उम्र में सफीना हुसैन को अपना जीवनसाथी चुना. इस जोड़े ने 17 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी की. उनकी शादी ने सभी को चौंका दिया.
विक्रम भट्ट
फ़िल्ममेकर विक्रम भट्ट ने 2020 में श्वेतांबरी सोनी से शादी की, जब वे 50 से 60 साल की उम्र के बीच (फ़िफ़्टीज़ में) थे.
सुहासिनी मुले
सुहासिनी मुले अपनी एक्टिंग के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत लव स्टोरी के लिए भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. 60 साल की उम्र में, 16 जनवरी 2011 को उन्होंने अतुल गुर्टू से शादी की, जिनसे वे प्यार करती थीं. जहां सुहासिनी की यह पहली शादी थी, वहीं अतुल की यह दूसरी शादी थी; उनकी पहली पत्नी का कैंसर की वजह से निधन हो गया था. सुहासिनी और अतुल की मुलाकात फेसबुक के ज़रिए हुई थी.
कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में चौथी बार शादी की
हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने चार बार शादी की है. उन्होंने 2016 में 70 साल की उम्र में परवीन दुसांज से चौथी शादी की. परवीन, कबीर से 30 साल छोटी हैं. कबीर के दो बेटे और एक बेटी (पूजा बेदी) हैं.