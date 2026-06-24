आमिर खान ही नहीं, 50 की उम्र के बाद इन 9 बॉलीवुड सितारों को भी मिला सच्चा प्यार, एक ने तो तीन शादियां तोड़ी

अक्सर कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे सच साबित भी किया है. भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों ने 50 साल की उम्र पार करने के बाद शादी की और ज़िंदगी के इस पड़ाव पर अपना जीवनसाथी चुना. जहाँ कुछ लोगों ने लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद शादी की, वहीं कुछ को तीन शादियाँ टूटने के बाद नया जीवनसाथी मिला. वहीं अब बॉलीवुड स्टार और ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. फैंस इस शादी की खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं. क्योंकि 60 की उम्र में आमिर खान की यह तीसरी शादी है. आइए जानते हैं 50 की उम्र के बाद शादी करने वालों के इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है?