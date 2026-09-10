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सलमान खान तो अब आए हैं! पहले 7 दिग्गजों ने संभाला ‘बिग बॉस’ की होस्टिंग का मोर्चा, जिनके इशारों पर नाचने लगते थे कंटेस्टेंट्स!

Bollywood Stars Who Hosted Bigg Boss: टीवी का सबसे पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पिछले कई सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. जब भी इस शो का नाम आता है, तो सबसे पहले जेहन में सलमान खान का ही चेहरा उभरता है, जो लंबे समय से इस शो की शान बने हुए हैं. अपनी बेबाक रवैये, कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने के अंदाज़ और वीकेंड का वार के लिए सलमान इस शो की पहचान बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सलमान खान ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई अन्य दिग्गज कलाकार भी इस धमाकेदार शो को होस्ट कर चुके हैं? शुरुआत में जब यह शो टीवी पर आया था, तो इसे अलग-अलग सितारों ने अलग-अलग सीजन में संभाला था. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो सलमान खान से पहले या उनके साथ इस शो के मंच पर बतौर होस्ट नजर आ चुके हैं और अपनी अलग छाप छोड़ चुके हैं.


By: Kajal Jain | Last Updated: September 10, 2026 4:33:06 PM IST

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करण जौहर - Photo Gallery
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7. अरशद वारसी

इस धमाकेदार शो की शुरुआत साल 2006 में 'बिग बॉस सीजन 1' के साथ हुई थी. इस पहले सीजन को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अरशद वारसी ने होस्ट किया था. मुन्ना भाई के सर्किट के रूप में मशहूर अरशद ने शो में अपनी एक अलग ही कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन होस्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था, हालांकि बाद में वे इस शो का हिस्सा नहीं रहे.

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6. शिल्पा शेट्टी

रियलिटी शो के दूसरे सीजन यानी 'बिग बॉस 2' की कमान बॉलीवुड की गॉर्जियस अदाकारा शिल्पा शेट्टी के हाथों में सौंपी गई थी. खुद एक पॉपुलर इंटरनेशनल रियलिटी शो की विनर रह चुकीं शिल्पा ने बड़े ही शानदार तरीके से इस सीजन को होस्ट किया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था.

अमिताभ बच्चन - Photo Gallery
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5. अमिताभ बच्चन

महानायक अमिताभ बच्चन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2009 में आए 'बिग बॉस सीजन 3' को होस्ट करने की जिम्मेदारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उठाई थी. बिग बी के गंभीर और अनुशासित अंदाज़ ने इस सीजन को एक बिल्कुल अलग और नया आयाम दिया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

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4. संजय दत्त

'बिग बॉस सीजन 4' में दर्शकों को एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिला, जब बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त ने इस शो को होस्ट किया. उनके साथ इस सीजन में सलमान खान भी को-होस्ट के रूप में जुड़े थे. संजय दत्त के दबंग और याराना अंदाज़ ने शो में चार चांद लगा दिए थे.

सलमान खान - Photo Gallery
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3. सलमान खान

सलमान खान इस शो के असली पर्याय बन चुके हैं. सीजन 4 से इस धमाकेदार सफर का हिस्सा बनने वाले सलमान खान ने अपनी जबरदस्त होस्टिंग के दम पर इस शो को आसमान पर पहुंचा दिया. उनकी डांट, उनकी सलाह और वीकेंड का वार का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं.

फराह खान - Photo Gallery
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2. फराह खान

जब साल 2015 में 'बिग बॉस हल्ला बोल' यानी सीजन 8 का एक्सटेंशन आया, तो मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने इसकी कमान संभाली. फराह ने अपनी हाजिरजवाबी और मजेदार अंदाज से घर के कंटेस्टेंट्स की खूब क्लास लगाई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था.

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1. करण जौहर

जब यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आया, तो 'बिग बॉस ओटीटी' के पहले सीजन को मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने होस्ट किया. करण ने अपने फिल्मी और ग्लैमरस अंदाज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस शो को एक अलग ही ऊर्जा दी और दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोरी.

Tags:
Big Boss Controversy
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