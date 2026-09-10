सलमान खान तो अब आए हैं! पहले 7 दिग्गजों ने संभाला ‘बिग बॉस’ की होस्टिंग का मोर्चा, जिनके इशारों पर नाचने लगते थे कंटेस्टेंट्स!

Bollywood Stars Who Hosted Bigg Boss: टीवी का सबसे पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पिछले कई सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है. जब भी इस शो का नाम आता है, तो सबसे पहले जेहन में सलमान खान का ही चेहरा उभरता है, जो लंबे समय से इस शो की शान बने हुए हैं. अपनी बेबाक रवैये, कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने के अंदाज़ और वीकेंड का वार के लिए सलमान इस शो की पहचान बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सलमान खान ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई अन्य दिग्गज कलाकार भी इस धमाकेदार शो को होस्ट कर चुके हैं? शुरुआत में जब यह शो टीवी पर आया था, तो इसे अलग-अलग सितारों ने अलग-अलग सीजन में संभाला था. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो सलमान खान से पहले या उनके साथ इस शो के मंच पर बतौर होस्ट नजर आ चुके हैं और अपनी अलग छाप छोड़ चुके हैं.