सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, इस एक्टर ने भी अयोध्या में खरीदी प्रॉपर्टी; देखें

बिग बी ने किया था फोन

अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि वर्ष 2023 में जब वह ऑस्ट्रेलिया में थे, तब उन्हें भारतीय समयानुसार देर रात करीब 3 बजे एक कॉल आया. पहले उनके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल आए, जिसके बाद एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, "अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, जब भी आपको सुविधा हो, मुझे कॉल बैक करें." लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने तुरंत अमिताभ बच्चन को वापस फोन किया. बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, "अभिनंदन जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता हूं." इस पर अभिनंदन लोढ़ा ने जवाब दिया, "हम आपके लिए अयोध्या में जमीन की व्यवस्था कर देंगे."