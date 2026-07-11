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सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, इस एक्टर ने भी अयोध्या में खरीदी प्रॉपर्टी; देखें

Stars Who Bought Plots In Ayodhya: हाल ही में खुलासा हुआ कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने साल 2024 में अयोध्या में प्रापर्टी खरीदी थी. आपको बता दें कि बिग बी के अलावा भी कुछ सितारों ने भी राम जन्मभूमि में रियल एस्टेट में निवेश किया है. देखें लिस्ट.


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 3:30:53 PM IST

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2024 में बिग बी ने खरीदी थी प्रॉपर्टी

अमिताभ बच्चन ने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सरयू परियोजना में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था. इस बात का खुलासा अभिनंदन लोढ़ा ने हाल ही में किया, जो 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के संस्थापक और मुख्य प्रबंधक हैं.

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बिग बी ने किया था फोन

अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि वर्ष 2023 में जब वह ऑस्ट्रेलिया में थे, तब उन्हें भारतीय समयानुसार देर रात करीब 3 बजे एक कॉल आया. पहले उनके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल आए, जिसके बाद एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, "अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, जब भी आपको सुविधा हो, मुझे कॉल बैक करें." लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने तुरंत अमिताभ बच्चन को वापस फोन किया. बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, "अभिनंदन जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता हूं." इस पर अभिनंदन लोढ़ा ने जवाब दिया, "हम आपके लिए अयोध्या में जमीन की व्यवस्था कर देंगे."

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15 करोड़ रुपये में भेजे

अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले अयोध्या में जमीन की कीमत के बारे में पूछा. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह उनसे कीमत की बात कैसे कर सकते हैं. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह 15,000 वर्ग फुट जमीन खरीदना चाहते हैं. लोढ़ा ने उन्हें बताया कि इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये होगी. उन्होंने आगे कहा कि अगले ही दिन अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपये की पूरी राशि उनके पास भेज दी.

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35 करोड़ रुपये किया इन्वेस्ट

रियल एस्टेट कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) ने इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन अमिताभ बच्चन को 35 करोड़ रुपये में बेची. यह जमीन HoABL की 75 एकड़ में फैली लग्जरी परियोजना 'द सरयू' के पास स्थित है.

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रणबीर कपूर ने भी ली प्रॉपर्टी

नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाने से पहले, रणबीर कपूर ने 'द सरयू' में लगभग 3.31 करोड़ रुपये में 2,134 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा है.

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अन्य स्टार्स भी दिखा रहे दिलचस्पी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के अलावा और भी कई बड़े स्टार्स ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है.

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