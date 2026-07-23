जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरीं बॉलीवुड की कई हस्तियां; सलमान से लेकर सोनाक्षी तक, जानिए किसने-क्या कहा?
Bollywood Celebrities Support CJP Jantar Mantar Student Protest: नई दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों का विरोध-प्रदर्शन अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है. बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी अब छात्रों की आवाज बनकर सामने आ गए हैं. एक तरफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के बाद कई एक्टर्स और सिंगर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जताया. कुछ ने जमीन पर उतरकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की है जिसमें शबाना आज़मी, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा शामिल हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सलमान खान से लेकर दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, ऋचा चड्ढा, रितेश और जेनेलिया देशमुख, अनुराग कश्यप, सोहा अली खान और दीया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी, रत्न पाठक शाह, सीमा पाहवा, नसीरुद्दीन शाह, अदिति राव हैदरी, प्रीति जिंटा और राजकुमार राव का नाम शामिल हो चुका है.
दिलजीत दोसांझ
फेमस एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुखद है. छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था. मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि वे छात्रों की मांगों को सुनें. दिलजीत ने यह भी शेयर किया कि उन्हें अक्सर 'देशद्रोही' या 'एंटी-नेशनल' का टैग दे दिया जाता है. उन्होंने कहा, 'किसान आंदोलन के दौरान समर्थन देने के बाद मुझे काफी कानूनी झमेलों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिन्हें मैं खुलकर बता भी नहीं सकता। फिर भी. बाकी सब ईश्वर देख रहा है.'
सोनाक्षी सिन्हा
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पुलिस कार्रवाई और छात्रों की समस्याओं से जुड़े कई वीडियो इंस्टाग्राम पर री-शेयर किए. उन्होंने एक पोस्ट के नीचे लिखा कि 'अगर यह घटना भी आपको नहीं जगाती और ट्वीट, पोस्ट या विरोध करने के लिए प्रेरित नहीं करती... तो समझिए आप मर चुके हैं, ठीक इस 'लोकतंत्र' की तरह.' सोनाक्षी ने अपने फॉलोअर्स से यह भी अपील की कि वे जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और समाचार माध्यमों को फॉलो करें ताकि सही जानकारी मिलती रहे.
अदिति राव हैदरी
बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदर ने कहा कि देश के साहसी छात्रों और अपनी आवाज़ उठाने वाले युवाओं के लिए सम्मान, गरिमा और सहानुभूति से भरा एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे को सुनना ही वास्तविक प्रगति की नींव है.
पूजा भट्ट
फिल्म प्रोड्यूसर पूजा भट्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को एक 'पवित्र और मौलिक अधिकार' बताया. उन्होंने पुलिस और सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए लिखा, 'अंधे होकर आदेशों का पालन करने वाले अधिकारी ध्यान रखें- संविधान ही आपका मालिक है. सत्ता स्थायी नहीं होती, जवाबदेही तय होकर रहेगी.' एक्टर राजकुमार राव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि 'जब देश का युवा अनसुना महसूस करता है, तो यह समाज के लिए एक चेतावनी है. लेकिन हमारी असली ताकत 'शांति' में है. हिंसा किसी भी तरफ से हो, वह सिर्फ जख्मों को गहरा करती है, समाधान नहीं निकालती.'
रितेश देशमुख
बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आग्रह किया कि उनकी आवाज सुनी जाए. अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि 'हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं. उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए - बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर. वे हमारे लोकतंत्र की धड़कन हैं और हमारे राष्ट्र के भविष्य के सच्चे निर्माता हैं. आइए हम उनकी बात सुनें, उनका समर्थन करें और उन्हें सशक्त बनाएं. हमारे युवाओं की ऊर्जा, साहस और सपने उस भारत को आकार देंगे जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं.'
हुमा कुरैशी
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का सीन उनके मन में 'बहुत लंबे समय तक' रहेगा.उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर 'इतनी क्रूरता और लाठियों' का इस्तेमाल देखकर उन्हें 'गहरा दुख' हुआ है. फिल्म राइटर सुतापा सिकदर ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों में से कई छात्र थे जो 'अपनी जेब में 20 रुपये' लेकर और 'पूरी उम्मीद' के साथ जवाबदेही की मांग करते हुए आए थे. उन्होंने आगे कहा कि उनमें से कई 'अमीर और प्रभावशाली पिताओं के बच्चे' नहीं थे और 'कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया'. 'वे डटे रहे, जैसा कि शायद वे जीवन भर करते आए हैं, और उन्होंने 'बसों, ट्रेनों, प्रवेश, लीक' जैसे स्ट्रगल का जिक्र किया.
भूमि पेडनेकर
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कहा कि हिंसा समाधान नहीं हो सकती और उन्होंने आग्रह किया कि ध्यान शिक्षा प्रणाली में खामियों से प्रभावित छात्रों पर केंद्रित रहना चाहिए. प्रीति ज़िंटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 'छात्रों और शिक्षा सुधारों का समर्थन करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुछ देशविरोधी तत्व अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर लें.'
सलमान खान
अपने स्कूल के दिनों की एक पुरानी धुंधली तस्वीर साझा करते हुए 60 साल के सलमान खान लिखते हैं कि 'पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है.'
यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, इसे राजनीतिक रूप से हथियाया नहीं जाना चाहिए. इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी. यह सबके लिए फायदेमंद स्थिति है. सकारात्मक निर्णय की आशा और प्रार्थना करता हूं. जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर आप सभी का भला करे.'
क्या है पूरा मामला?
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थक 'नीट पेपर लीक' के मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस आंदोलन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई. हाल ही में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए टकराव में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें लगभग 180 लोग घायल हुए थे.