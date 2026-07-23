जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरीं बॉलीवुड की कई हस्तियां; सलमान से लेकर सोनाक्षी तक, जानिए किसने-क्या कहा?

Bollywood Celebrities Support CJP Jantar Mantar Student Protest: नई दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों का विरोध-प्रदर्शन अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है. बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी अब छात्रों की आवाज बनकर सामने आ गए हैं. एक तरफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के बाद कई एक्टर्स और सिंगर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जताया. कुछ ने जमीन पर उतरकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की है जिसमें शबाना आज़मी, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा शामिल हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सलमान खान से लेकर दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, ऋचा चड्ढा, रितेश और जेनेलिया देशमुख, अनुराग कश्यप, सोहा अली खान और दीया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी, रत्न पाठक शाह, सीमा पाहवा, नसीरुद्दीन शाह, अदिति राव हैदरी, प्रीति जिंटा और राजकुमार राव का नाम शामिल हो चुका है.