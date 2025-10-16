  • Home>
  • Gallery»
  • वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर

वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर

Bollywood Hottest Actresses: कभी अपनी बोल्डनेस से बॉलीवुड पर राज करने वाली ये 10 अभिनेत्रियां आज इंडस्ट्री से दूर हैं. हालांकि, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेज भी हैं जो अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं, लेकिन इंडस्ट्री में अपना सिक्का नहीं जमा पाईं.  

By: Shraddha Pandey | Published: October 16, 2025 2:40:47 PM IST

Follow us on
Google News
Suvreen Chawla - Photo Gallery
1/10

सुवरीन चावला

टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली सुभ्रीन चावला ने ‘Hate Story 2’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. उनकी बोल्ड अदाओं ने लोगों का ध्यान तो खींचा, लेकिन फिल्म की सफलता के बाद भी वे इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाईं.

Paoli Dam - Photo Gallery
2/10

पाओली दाम

‘Hate Story’ की ये नायिका अपने बोल्ड डायलॉग्स और ग्लैमरस सीन्स के लिए खूब चर्चा में रहीं. फिल्म ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं, लेकिन पाओली बॉलीवुड में लंबी पारी नहीं खेल सकीं.

Seema Rehmani - Photo Gallery
3/10

सीमा रहमानी

शाइनी आहूजा के साथ उनकी फिल्म कभी थिएटर्स तक नहीं पहुंची. फिल्म में दिए गए टॉपलेस सीन के कारण वे विवादों में रहीं, लेकिन दर्शक उस दौर में इतने बोल्ड कंटेंट को पचा नहीं पाए और सीमा का करियर ठहर गया.

Tanushree Dutta - Photo Gallery
4/10

तनुश्री दत्ता

‘आशिक बनाया आपने’ गाने में इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी. लेकिन, इतनी चर्चा के बावजूद तनुश्री का बॉलीवुड करियर आगे नहीं बढ़ सका.

Antara Mali - Photo Gallery
5/10

अंतरा माली

‘गायब’ और ‘मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं’ जैसी फिल्मों में उन्होंने बोल्ड किरदार निभाए. अपनी एक्टिंग और बेबाक अंदाज़ के बावजूद, अंतरा को बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं.

Zareen Khan - Photo Gallery
6/10

ज़रीन खान

सलमान खान ने लॉन्च किया था ज़रीन को, और उनकी शक्ल-कटरीना कैफ से मिलती-जुलती होने के कारण वो छा गईं. बाद में उन्होंने ‘Hate Story 3’ जैसी बोल्ड फिल्म की, पर वह फ्लॉप रही और ज़रीन इंडस्ट्री से दूर हो गईं.

Sherlyn Chopra - Photo Gallery
7/10

शर्लिन चोपड़ा

अपने विवादित बयानों और ‘Kamasutra 3D’ जैसी फिल्मों से चर्चा में रहने वाली शर्लिन ने अपनी बोल्डनेस से खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन करियर को रफ्तार नहीं दे सकीं.

Neha Dhupia - Photo Gallery
8/10

नेहा धूपिया

‘जूली’ जैसी फिल्मों में नेहा ने बोल्ड किरदारों से लोगों का ध्यान खींचा. खूबसूरती और टैलेंट के बावजूद बॉलीवुड ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए.

Sayali Bhagat - Photo Gallery
9/10

सायली भगत

मिस इंडिया रह चुकी सायली ने इमरान हाशमी के साथ ‘The Train’ से डेब्यू किया था. उनके बोल्ड सीन्स ने चर्चा तो बटोरी, लेकिन धीरे-धीरे सायली इंडस्ट्री से गायब हो गईं.

Geeta Basra - Photo Gallery
10/10

गीता बसरा

‘The Train’ और ‘Dil Diya Hai’ जैसी फिल्मों में गीता ने ग्लैमरस रोल निभाए. हरभजन सिंह से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब शायद ही स्क्रीन पर नजर आती हैं.

Tags:
bold Bollywood starsbollywood actressesbollywood newsforgotten Bollywood heroineshot actresses
वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery
वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery
वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery
वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर - Photo Gallery