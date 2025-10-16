वो हसीनाएं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से लगाई इंडस्ट्री में आग, लेकिन शुरू होते ही ठहर गया करियर

सुवरीन चावला

टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली सुभ्रीन चावला ने ‘Hate Story 2’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. उनकी बोल्ड अदाओं ने लोगों का ध्यान तो खींचा, लेकिन फिल्म की सफलता के बाद भी वे इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाईं.