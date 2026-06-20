सलमान-शाहरुख ही नहीं, 60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं ये 6 सुपरस्टार, लिस्ट में हॉलीवुड स्टार भी शामिल
Fittest Actors in their 60s: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो 60 साल की उम्र में भी खुद को यंग मानते हैं. वे अपनी 60 साल की उम्र में भी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं. वे अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल से युवा अभिनेताओं को भी टक्कर देते हैं. वे अपनी 60 साल से ज्यादा की उम्र में भी वर्कआउट, डाइटिंग और बेहतरीन फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. इस लिस्ट में सलमान खान और शाहरुख खान समेत तमाम एक्टर्स शामिल हैं.
अनिल कपूर
सबसे पहले नाम आता है अनिल कुमार का, जो अपनी फिटनेस के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर मजाकिया अंदाज में कहा जाता है कि युवा भी बुजुर्ग हो जाएंगे लेकिन अनिल कपूर बूढ़े नहीं होंगे. उन्हें देखकर उनकी उम्र (69 वर्ष) का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. वे अपनी डाइट में स्मॉल मील्स पर फोकस करते हैं और खुद को फिट रखने के लिए कार्डियो, साइकिलिंग, योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं.
सलमान खान
सलमान खान अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. वे 60 साल की उम्र में भी आपनी लीन और मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन बनाए हुए हैं. वे वेट लिफ्टिंग और स्ट्रिक्ट कार्डियो करने के बजाय वॉल्यूम ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं. इसके साथ ही वे डाइटिंग और दूसरी एक्सरसाइज पर भी फोकस करते हैं.
सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी की उम्र 64 साल हो चुकी है. इस उम्र में भी वे फिटनेस के मामले में 30-35 साल के एकटर्स को टक्कर देते हैं. नाना बनने के बावजूद भी उनका गजब का स्टैमिना और सिक्स-पैक्स एब्स हर किसी को हैरान कर देते हैं. वे एक्सरसाइज के साथ ही फिटनेस मंत्र अपनाते हैं. उनका कहना है वे कम या बिना तेल का खाना खाते हैं. साथ ही वे अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले कर लेते हैं.
शाहरुख खान
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 60 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं. उन्होंने पठान और जवान जैसी फिल्मों के लिए एब्स बनाए, जो उनकी फीमेल फैंस को काफी पसंद आती हैं. वे हफ्ते में 5-6 दिन वर्कआउट करते हैं. इस दौरान वे स्ट्रंथ ट्रेनिंग और कार्डियो पर फोकस रखते हैं. वो दिन में दो बार खाना खाते हैं. वे तला-भुना और जंक फूड से दूरी बनाते हैं.
मिलिंद सोमन
आयरन मैन का खिताब जीत चुके मिलिंद सोमन 60 साल के हो चुके हैं. हालांकि उनकी फिटनेस युवाओं को भी टक्कर देती है. वे वे नियमित रूप से लंबी दूरी की दौड़ और साइकिलिंग पर फोकस करते हैं. साथ ही वे योग को भी अहम समझते हैं. हालांकि वे जिम जाकर कसरत करने को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं. वे प्रोसेस्ड फूड रिफाइंड चीनी और पैकेज्ड फूड से दूरी बनाकर रखते हैं.
टॉम क्रूज
हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज 63 साल के हो चुके हैं, वे इस उम्र में भी फिटनेस के मामले में आगे हैं. उनकी फिटनेस और स्टंट करने की क्षमता एथलीट्स से कम नहीं है. वे फिट रहने के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं. सी-कयाकिंग, केविंग, फेंसिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, हाइकिंग और मार्शल आर्ट्स पर फोकस रखते हैं. साथ ही ट्रेडमिल पर दौड़ना, डेडलिफ्ट, स्क्रैट्स जैसी एक्सरसाइज भी करते हैं.