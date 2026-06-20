सलमान-शाहरुख ही नहीं, 60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं ये 6 सुपरस्टार, लिस्ट में हॉलीवुड स्टार भी शामिल

Fittest Actors in their 60s: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो 60 साल की उम्र में भी खुद को यंग मानते हैं. वे अपनी 60 साल की उम्र में भी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं. वे अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल से युवा अभिनेताओं को भी टक्कर देते हैं. वे अपनी 60 साल से ज्यादा की उम्र में भी वर्कआउट, डाइटिंग और बेहतरीन फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. इस लिस्ट में सलमान खान और शाहरुख खान समेत तमाम एक्टर्स शामिल हैं.