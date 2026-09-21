Actresses with 2 Daughters: दीपिका पादुकोण ही नहीं, हेमा मालिनी और श्रीदेवी भी हैं दो बेटियों की मां, देखें पूरी लिस्ट

श्रीदेवी

90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर. दोनों ने अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. जाह्नवी बड़ी हैं, जिनका जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ था, और खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था. उनकी दोनों बेटियां दिवंगत श्रीदेवी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.