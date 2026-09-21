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Actresses with 2 Daughters: दीपिका पादुकोण ही नहीं, हेमा मालिनी और श्रीदेवी भी हैं दो बेटियों की मां, देखें पूरी लिस्ट

Actresses who Mother of 2 Daughters: :बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हाल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. अब वह दो बेटियों की मां बन चुकी हैं. दीपिका के अलावा भी ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जो दो बेटियों की मां हैं. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 21, 2026 3:31:58 PM IST

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डिंपल कपाड़िया

डिंपल कपाडिया दो बेटियों की मां हैं. उनके नाम हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना. मां के अलावा बेटियां भी फिल्मी जगत का जाना-पहचाना नाम हैं.

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हेमा मालिनी

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भी दो बेटियां हैं. उनकी बेटियों का नाम, ईशा देओल और अहाना देओल है. दोनों डांस में रुचि रखती हैं और उन्होंने अपनी मां से शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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श्रीदेवी

90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर. दोनों ने अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. जाह्नवी बड़ी हैं, जिनका जन्म 6 मार्च 1997 को हुआ था, और खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था. उनकी दोनों बेटियां दिवंगत श्रीदेवी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.

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तनुजा

अभिनेत्री तनुजा की दो बेटियां हैं, काजोल और तनीशा. दोनों ही अभिनय जगत से जुड़ी हुई हैं. काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था. वह खुद दो बच्चों की मां हैं. वहीं, तनुजा का जन्म 3 मार्च 1978 को हुआ था. उन्होंने भी फिल्मों और टेलीविजन में काम करके अपनी पहचान बनाई है.

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Actresses have 2 daughtersDeepika Padukone
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