प्रियंका से लेकर ऐश्वर्या राय तक… बॉलीवुड की इन हसीनाओं का अपने से कम उम्र के लड़कों पर फिसला दिल

फराह खान – शिरीष कुंदर

फराह खान ने साल 2004 में शिरीष कुंदर से शादी की थी . शिरीष कुंदर और फराह की लव स्टोरी भी बिल्कुल फिल्मी है . फराह खान ने आठ साल छोटे शिरीष से की थी शादी, जानें कैसे शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी उस वक्त फराह 32 की और शिरीष 25 के थे. फराह ने शिरीष को हां कहने में काफी समय लिया लेकिन आखिरकार दोनों ने साल 2004 में शादी कर ली. शादी के चार साल बाद फराह खान ने ट्रिपलेट्स बच्चों को जन्म दिया.