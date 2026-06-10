प्रियंका से लेकर ऐश्वर्या राय तक… बॉलीवुड की इन हसीनाओं का अपने से कम उम्र के लड़कों पर फिसला दिल
Bollywood couples: बॉलीवुड में रिश्तों की दुनिया हमेशा चर्चा में रहती है. यहां कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने समाज की परंपरागत सोच को तोड़ते हुए अपने से कम उम्र के पार्टनर्स को अपनाया. इन रिश्तों में उम्र का अंतर कभी 2 साल तो कभी 10 साल तक रहा, लेकिन प्यार और बॉन्डिंग ने हमेशा सुर्खियां बटोरीं.
बॉलीवुड की बदलती सोच
फिल्म इंडस्ट्री में उम्र कभी प्यार की दीवार नहीं बनी. कई एक्ट्रेसेस ने अपने से छोटे उम्र के लड़कों को डेट या शादी के लिए चुना और अपने रिश्तों को खुले तौर पर स्वीकार किया.
नोरा फतेही – आर्यन खान
नोरा फतेही की उम्र लगभग 30 साल है, जबकि आर्यन खान की उम्र लगभग 25 साल है. दोनों के बीच करीब 5 साल का उम्र अंतर बताया जाता है. हालांकि यह रिश्ता केवल अफवाहों और सोशल मीडिया चर्चाओं तक ही सीमित रहा है, लेकिन इसने काफी सुर्खियां बटोरीं.
प्रियंका चोपड़ा – निक जोनास
प्रियंका चोपड़ा की उम्र लगभग 42 साल है, जबकि निक जोनास की उम्र करीब 32 साल है. दोनों के बीच लगभग 10 साल का उम्र अंतर है. इसके बावजूद उनकी केमिस्ट्री और फैमिली लाइफ काफी फेमस है.
ऐश्वर्या राय – अभिषेक बच्चन
ऐश्वर्या राय की उम्र लगभग 50 साल है, जबकि अभिषेक बच्चन की उम्र करीब 49 साल है. यहां उम्र का अंतर बहुत कम है, लेकिन ऐश्वर्या थोड़ी बड़ी हैं. दोनों को बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल जोड़ियों में गिना जाता है.
फराह खान – शिरीष कुंदर
फराह खान ने साल 2004 में शिरीष कुंदर से शादी की थी . शिरीष कुंदर और फराह की लव स्टोरी भी बिल्कुल फिल्मी है . फराह खान ने आठ साल छोटे शिरीष से की थी शादी, जानें कैसे शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी उस वक्त फराह 32 की और शिरीष 25 के थे. फराह ने शिरीष को हां कहने में काफी समय लिया लेकिन आखिरकार दोनों ने साल 2004 में शादी कर ली. शादी के चार साल बाद फराह खान ने ट्रिपलेट्स बच्चों को जन्म दिया.
मलाइका अरोड़ा – अर्जुन कपूर
मलाइका अरोड़ा की उम्र लगभग 50 साल है, जबकि अर्जुन कपूर की उम्र करीब 39 साल है. दोनों के बीच लगभग 11 साल का उम्र अंतर है. यह जोड़ी लंबे समय तक बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रही है.
उर्मिला मातोंडकर – मोहसिन अख्तर मीर
उर्मिला की उम्र लगभग 50+ साल है, जबकि मोहसिन अख्तर मीर उनसे करीब 10 साल छोटे हैं. दोनों ने सादगी से शादी की और अपनी निजी जिंदगी को काफी प्राइवेट रखा.
प्रीति जिंटा – जेन गुडइनफ
प्रीति जिंटा की उम्र लगभग 48 साल है, जबकि उनके पति जेन गुडइनफ की उम्र उनसे थोड़ी कम है. दोनों के बीच करीब कुछ साल का उम्र अंतर है. यह कपल लॉस एंजेलिस में खुशहाल जीवन बिता रहा है.