पहले प्रेग्नेंसी, फिर सात फेरे! 5 हसीनाएं, जिन्होंने शादी के पहले किया बच्चा; एक का पार्टनर तो डिलिवरी के बाद भाग गया विदेश

महिमा चौधरी

महिमा चौधरी ने साल 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से निजी समारोह में शादी की थी. उस समय उनकी शादी और प्रेग्नेंसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, हालांकि अभिनेत्री ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा. फिल्म 'परदेस' से रातोंरात स्टार बनीं महिमा चौधरी कुछ समय बाद फिल्मी दुनिया से भी दूर हो गईं. अपने रिश्तों और ब्रेकअप को लेकर वह चर्चा में रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शादी और मां बनने की खबर को काफी समय तक निजी ही रखा.