पहले प्रेग्नेंसी, फिर सात फेरे! 5 हसीनाएं, जिन्होंने शादी के पहले किया बच्चा; एक का पार्टनर तो डिलिवरी के बाद भाग गया विदेश
Bollywood Actresses: बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हुईं, जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गईं. समाज में लोग जिस फैसले को अनैतिक या गलत बताते हैं, उसके विरुद्ध जाकर इन एक्ट्रेसेस ने सबका सामना किया और आज वे खुशी-खुशी अपनी जिंदगी जी रही हैं. एक तो ऐसी अभिनेत्री हुई, जिसका पार्टनर बच्चा होने के बाद विदेश भाग गया. जानिए उन अभिनेत्रियों के नाम.
कोंकणा सेन शर्मा
अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा का अपने को-स्टार रणवीर शौरी के साथ रिश्ता था. दोनों ने 3 सितंबर 2010 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. इसके तुरंत बाद, उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें आने लगीं, और 15 मार्च 2011 की शुरुआत में उनके घर पर बेटे हारून ने जन्म लिया. इसलिए लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं. आपको बता दें कि दोनों ने डिवोर्स ले लिया है.
सेलिना जेटली
एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने जुलाई 2011 में अपने बॉयफ्रेंड पीटर हाग से शादी की और अगले साल मार्च में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. उन्होंने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की खबरों को पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि प्रेग्नेंसी की वजह से ही उन्हें तुरंत शादी करनी पड़ी. दिलचस्प बात यह है कि एक्ट्रेस ने जुलाई 2017 में बताया कि वह फिर से जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं.
नीना गुप्ता
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री नीना गुप्ता का वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ पब्लिक अफेयर था, और वह उनकी बेटी मसाबा से प्रेग्नेंट हुईं. लेकिन, वे कभी शादी नहीं कर सके क्योंकि विवियन ने अपनी पहली पत्नी के साथ रहने का फैसला किया. इसके बाद नीना गुप्ता ने अपनी बेटी की अकेले परवरिश की.
महिमा चौधरी
महिमा चौधरी ने साल 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से निजी समारोह में शादी की थी. उस समय उनकी शादी और प्रेग्नेंसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, हालांकि अभिनेत्री ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा. फिल्म 'परदेस' से रातोंरात स्टार बनीं महिमा चौधरी कुछ समय बाद फिल्मी दुनिया से भी दूर हो गईं. अपने रिश्तों और ब्रेकअप को लेकर वह चर्चा में रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शादी और मां बनने की खबर को काफी समय तक निजी ही रखा.
नेहा धूपिया
एक्ट्रेस नेहा धूपिया जब अपने बॉयफ्रेंड अंगद बेदी से शादी के बंधन में बंधीं, तब वह करीब तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं. दोनों ने बेहद निजी और सादे समारोह में शादी की थी. आज यह कपल दो बच्चों के माता-पिता है और खुशहाल जिंदगी जी रहा है. खास बात यह है कि नेहा ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम जारी रखा और फिल्म 'ए थर्सडे' समेत अपने कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग पूरी की.