किसी ने छिपाया, तो कुछ ने खुलेआम किया ऐलान, बिना ब्याहे मां बनी थीं ये एक्ट्रेस

Unmarried Mother of Bollywood: बॉलीवुड में सितारों की शादी और तलाक की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. लोग खुश रहने के लिए अक्सर एक दूसरे के साथ रहने या उनसे अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगाते. हालांकि कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं, जो शादी किए बिना ही मां बन गई थीं. इनमें से कुछ एक्ट्रेस ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहकर बच्चों की परवरिश की, तो कुछ ने अकेले की दम पर बच्चों को पाला है.