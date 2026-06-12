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किसी ने छिपाया, तो कुछ ने खुलेआम किया ऐलान, बिना ब्याहे मां बनी थीं ये एक्ट्रेस

Unmarried Mother of Bollywood: बॉलीवुड में सितारों की शादी और तलाक की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. लोग खुश रहने के लिए अक्सर एक दूसरे के साथ रहने या उनसे अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगाते. हालांकि कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं, जो शादी किए बिना ही मां बन गई थीं. इनमें से कुछ एक्ट्रेस ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहकर बच्चों की परवरिश की, तो कुछ ने अकेले की दम पर बच्चों को पाला है.


By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 8:02:26 AM IST

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नीना गुप्ता

इस लिस्ट में सबसे पहले नीना गुप्ता का नाम आता है. उनका रिश्ता वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचार्ड्स के साथ काफी चर्चा में रहा. इस रिश्ते के दौरान उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम मसाबा गुप्ता है. हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की और बाद में अकेले ही नीना ने अपनी बेटी की परवरिश की.

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फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन की शादी अनुराग कश्यप से हुई थी. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए. अनुराग कश्यप से अलग होने के बाद कल्कि ने इजरायली संगीतकार गाय हर्शबर्ग को डेट करना शुरू किया. दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और इसी बीच कल्कि ने एक बेटी को जन्म दिया. दोनों अपनी बेटी का पालन-पोषण करते हैं लेकिन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है.

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माही गिल

अभिनेत्री माही गिल ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान एक बेटी को जन्म दिया. हालांकि बाद में दोनों ने शादी की. इसी बीच माही गिल ने बताया कि वे काफी लंबे समय तक रवि केसर के साथ रिश्ते में रहीं और ये बेटी उनकी ही है.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने शादी से पहले ही अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि बच्चे के जन्म से पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी. उन्होंने माइकल डोलन से शादी की और कुछ समय तक दोनों ने अपनी शादी को प्राइवेट रखा.

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एक्ट्रेस ईशा शरवानी भी शादी से पहले मां बनी थीं. उन्होंने फ्रेंच संगीतकार इमानुएल माइकल के साथ लिव-इन में रहते हुए बेटे लुका को जन्म दिया. दोनों की शादी नहीं हुई. ईशा अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही हैं.

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