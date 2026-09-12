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Bollywood Actresses Romance: बॉलीवुड की 7 हसीनाएं, जिन्होंने ऑनस्क्रीन न सिर्फ बेटे बल्कि बाप के साथ भी किया रोमांस

Bollywood Actresses Romance: बॉलीवुड में हीरो-हीरोइन की जोड़िया अक्सर फिल्मों के साथ बदलती रही हैं, लेकिन कुछ अभिनेत्रियों का फिल्मी करियर ऐसा रहा है, जिसमें उन्होंने एक ही परिवार की दो पीढ़ियों के साथ स्क्रीन शेयर की. दिलचस्प बात यह है कि इनमें कुछ अभिनेत्रियों ऐसी भी हैं, जो पहले पिता के साथ और बाद में उनके बेटे के साथ पर्दे पर नजर आईं. ऐसे में चलिए विस्तार से उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ फिल्मों में काम किया.


By: Shristi S | Published: September 12, 2026 7:28:31 PM IST

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इस लिस्ट में पहली नंबर पर आती हैं, हमारी ड्रीमगर्ल. हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ 1968 में आई सपनो का सौदागर में काम किया. एक्ट्रेस उस दौरान बॉलीवुड में पहला कदम रखा था और खुद से 40 साल बड़े हीरो के साथ रोमांस करने से कतरा भी रहीं थी. इसके बाद वह उनके बेटे रणधीर कपूर के साथ फिल्म हाथ की सफाई में नजर आईं.

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डिंपल कपाड़िया का नाम इस लिस्ट में खास है. उन्होंने राजेश खन्ना से शादी के बाद ऑनस्क्रीन बाप-बेटे संग रोमांस किया है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया, तो उनकी बेटे सनी देओल के साथ भी उनकी जोड़ी काबिलीयत तारीफ रही.

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अमृता सिंह ने 16 साल की उम्र में फिल्म बेताब के साथ सनी देओल के साथ डेब्यू किया था. दोनों की जोड़ी उस दौर में काफी हिट साबित हुई थी. इसके बाद वह सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ सच्चाई की ताकत में उनकी हीरोइन के तौर पर नजर आईं.

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श्रीदेवी और सनी देओल की जोड़ी चालबाज, नगीना और जोशीला जैसी फिल्मों में काफी बेहतरीन नजर आई. वहीं एक्ट्रेस ने सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ भी नाका बंदी में बतौर उनकी हीरोइन के तौर पर काम किया.

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इस लिस्ट में जया प्रदा का नाम भी शामिल है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फरिश्ते और शहजादे जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं सनी के साथ भी उनकी जोड़ी फिल्म वीरता में देखने को मिली.

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धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षिण ने विनोद खन्ना के साथ दयावान और महासंग्राम जैसी फिल्मों में रोमांस किया है. बाद में वह उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ मोहब्बत में नजर आईं.

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रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में शानदार अभिनय किया. फिल्म में दोनों का किसिंग सीन भी काफी वायरल हुआ था. वहीं दूसरी तरफ उनकी जोड़ी अभिषेक बच्चन के साथ भी सुपरहिट रही दोनों ने बंटी और बबली, कभी अलविदा न कहना और युवा जैसी फिल्मों में काम किया.

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