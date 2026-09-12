Bollywood Actresses Romance: बॉलीवुड की 7 हसीनाएं, जिन्होंने ऑनस्क्रीन न सिर्फ बेटे बल्कि बाप के साथ भी किया रोमांस

Bollywood Actresses Romance: बॉलीवुड में हीरो-हीरोइन की जोड़िया अक्सर फिल्मों के साथ बदलती रही हैं, लेकिन कुछ अभिनेत्रियों का फिल्मी करियर ऐसा रहा है, जिसमें उन्होंने एक ही परिवार की दो पीढ़ियों के साथ स्क्रीन शेयर की. दिलचस्प बात यह है कि इनमें कुछ अभिनेत्रियों ऐसी भी हैं, जो पहले पिता के साथ और बाद में उनके बेटे के साथ पर्दे पर नजर आईं. ऐसे में चलिए विस्तार से उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ फिल्मों में काम किया.