Pregnant before Marriage: शादी से पहले बेबी बंप लेकर घूम रही थीं बॉलीवुड की ये संस्कारी एक्ट्रेस! मजबूरी में लेने पड़े थे 7 फेरे

Bollywood Actresses Pregnant before Marriage: आलिया भट्ट, श्रीदेवी, नीना गुप्ता. इन अभिनेत्रियों में क्या एक बात कॉमन है? ऐसी खबरें खूब आई हैं कि ये सभी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं और इन सभी ने इस बारे में कभी कोई शर्म या पछतावा नहीं दिखाया. शादी से पहले प्रेग्नेंट होना अब कोई बुरी बात या टैबू नहीं माना जाता. यह ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अब यह पूरे भारत में फैल गया है. आइए उन अभिनेत्रियों पर नज़र डालते हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थीं.