Pregnant before Marriage: शादी से पहले बेबी बंप लेकर घूम रही थीं बॉलीवुड की ये संस्कारी एक्ट्रेस! मजबूरी में लेने पड़े थे 7 फेरे

Pregnant before Marriage: शादी से पहले बेबी बंप लेकर घूम रही थीं बॉलीवुड की ये संस्कारी एक्ट्रेस! मजबूरी में लेने पड़े थे 7 फेरे
Bollywood Actresses Pregnant before Marriage: आलिया भट्ट, श्रीदेवी, नीना गुप्ता. इन अभिनेत्रियों में क्या एक बात कॉमन है? ऐसी खबरें खूब आई हैं कि ये सभी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं और इन सभी ने इस बारे में कभी कोई शर्म या पछतावा नहीं दिखाया. शादी से पहले प्रेग्नेंट होना अब कोई बुरी बात या टैबू नहीं माना जाता. यह ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अब यह पूरे भारत में फैल गया है. आइए उन अभिनेत्रियों पर नज़र डालते हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थीं.
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी 14 अप्रैल 2022 को हुई थी. इसके कुछ समय बाद ही उनके घर बेटी राहा का जन्म हुआ. ऐसी बहुत सी अटकलें थीं कि एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं.
ट्विंकल खन्ना
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बेटे आरव का जन्म 15 सितंबर 2002 को हुआ था. इस मामले में भी ज़ोरदार अटकलें थीं कि एक्ट्रेस शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं.
नेहा धूपिया
नेहा ने 2018 में अंगद बेदी से गुपचुप तरीके से शादी की थी. शादी से पहले प्रेग्नेंट होने के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने 'ज़ूम' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मेरे फैसलों से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो जो आप चाहते हैं या जो आपको अच्छा लगता है, उसे करने में कोई बुराई नहीं है और देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं.'
श्रीदेवी
ऐसी ज़ोरदार अफवाहें थीं कि बोनी कपूर से शादी करने से पहले श्रीदेवी भी प्रेग्नेंट थीं, लेकिन फिल्ममेकर ने एक इंटरव्यू में ऐसे किसी भी दावे को सख्ती से नकारा था. बोनी और श्रीदेवी की बेटियाँ जाह्नवी और खुशी कपूर हैं.
दीया मिर्ज़ा
दीया ने फरवरी 2021 में बिज़नेसमैन वैभव रेखी से शादी की. शादी के कुछ समय बाद ही, अप्रैल में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की. एक्ट्रेस भी लोगों की नज़र में थीं और ऐसी अफवाहें थीं कि वह भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं.
नताशा स्टेनकोविच
2020 में आधिकारिक तौर पर शादी करने से पहले ही नताशा, हार्दिक पांड्या के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं. इस कपल ने अपने तलाक की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया था. उनके अलग होने को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन किसी को भी असल वजह नहीं पता कि उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया.