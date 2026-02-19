Actresses pregnancy before marriage: शादी से पहले प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में रहीं ये एक्ट्रेसेस, टाइमिंग ने बटोरी थीं सुर्खियां

Actresses pregnancy before marriage: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सितारों की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिनकी प्रेग्नेंसी की खबरें उनकी शादी के आसपास सामने आईं और सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी. हालांकि इनमें से कुछ मामलों में खुद सितारों ने खुलकर बात की, जबकि कई मामलों में केवल रिपोर्ट्स और कयास ही चर्चा का आधार बने.