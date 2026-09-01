Bollywood actresses Pakistan Lookalikes: बॉलीवुड की इन हसीनाओं की पाकिस्तान में रहती हैं जेरोक्स कॉपी! डिंपल से लेकर आंखें तक सेम टू सेम

Bollywood actresses Pakistan Lookalikes: भारतीय अभिनेत्रियों के फैंस पाक तक में मौजूद हैं. वहीं भारत में आज कल पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का जादू चल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं ? ऐश्वर्या राय से लेकर अनुष्का शर्मा तक की हमशक्ल पाकिस्तान में मौजूद हैं. आइए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के उन मशहूर नामों पर नज़र डालते हैं जिनकी हमशक्ल सरहद पार मौजूद हैं. लॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरों की तुलना अक्सर भारतीय सुंदरियों से की जाती है.चाहे उनकी ज़बरदस्त समानता हो या एक जैसे नैन-नक्श – क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन हैं जिनकी हमशक्ल पाकिस्तानी हैं?