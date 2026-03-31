Bollywood actresses married: इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने चुने विदेशी दूल्हे, सात समंदर पार मिला प्यार, बनीं इंटरनेशनल कपल

Bollywood actresses married: बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई मशहूर एक्ट्रेसेस ने अपने जीवनसाथी के रूप में विदेशी पार्टनर्स को चुना और यह साबित किया कि प्यार किसी सरहद का मोहताज नहीं होता. प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, तापसी पन्नू, सेलिना जेटली, राधिका आप्टे और श्रिया सरन जैसी एक्ट्रेसेस ने विदेशियों से शादी कर अपनी पर्सनल लाइफ को एक नया आयाम दिया.