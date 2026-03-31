Bollywood actresses married: इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने चुने विदेशी दूल्हे, सात समंदर पार मिला प्यार, बनीं इंटरनेशनल कपल
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी की. दोनों की मुलाकात एक इंटरनेशनल इवेंट में हुई थी. शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई थी. आज यह कपल ग्लोबल आइकन माना जाता है.
प्रीति जिंटा
प्रीति जिंटा ने 2016 में अमेरिकी बिजनेसमैन जीन गुडइनफ से शादी की. शादी के बाद वह लॉस एंजेलिस में शिफ्ट हो गईं और अब फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
सेलिना जेटली
सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की. शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ विदेश में रह रही हैं.
राधिका आप्टे
राधिका आप्टे ने ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की. दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी. राधिका अक्सर भारत और विदेश के बीच यात्रा करती रहती हैं.
श्रिया सरन
श्रिया सरन ने रूसी टेनिस प्लेयर आंद्रेई कोस्चेव से 2018 में शादी की. दोनों की शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी और अब उनका एक प्यारा सा परिवार है.
इलियाना डिक्रूज़
इलियाना डिक्रूज़ का नाम लंबे समय तक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर एंड्रयू नीबोन से जुड़ा रहा. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन उनकी रिलेशनशिप काफी चर्चा में रही.
लीजा रे
लीजा रे ने कनाडाई बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेसन डेहनी से शादी की. कैंसर से जंग जीतने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को नए सिरे से शुरू किया और अब दो बेटियों की मां हैं.
माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित ने अमेरिकी डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की. शादी के बाद वह अमेरिका में बस गईं थीं, हालांकि अब वह फिर से भारत में एक्टिव हैं और फिल्मों व टीवी में नजर आती हैं.