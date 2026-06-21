जब प्यार बना विवाद! बॉलीवुड की किन 6 एक्ट्रेस पर लगा था घर तोड़ने का आरोप, सालों तक झेले ताने
Bollywood Home Breaker Controversy: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कपल्स हैं, जिनका प्यार और शादी काफी चर्चा में रही थीं. किसी के प्यार में विवाद हुआ, तो किसी की शादी में. कुछ एक्ट्रेस इस कारण चर्चा में हैं कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की, तो किसी ने शादी की और कुछ ही सालों बाद उनकी शादी टूट गई. वहीं कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से प्यार किया. उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण फिल्मी गलियारों में काफी हलचल देखने को मिली. इसके कारण उन्हें समाज के ताने झेलने पड़े और घर तोड़ने वाली तक कहा गया.
रानी मुखर्जी
सबसे पहले बात करते हैं 'मर्दानी' यानी रानी मुखर्जी की. रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं. दोनों की एक बेटी भी है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी मुखर्जी से शादी होने से पहले आदित्य चोपड़ा शादीशुदा थे. उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त पायल खन्ना से शादी की थी. साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था. हालांकि इसका ठीकरा रानी मुखर्जी पर फोड़ा गया था क्योंकि उनके तलाक से काफी पहले से रानी और आदित्य के अफेयर की चर्चाएं थीं. हालांकि रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने आदित्य को को डेट करना शुरू किया था, तो वो फिल्मों में काम नहीं करती थीं.
मीनाक्षी शेषाद्री
मीनाक्षी शेषाद्री एक बेहतरीन अदाकारा थीं और उनकी लगभग सारी फिल्में हिट हो रही थीं. हालांकि उनके अफेयर ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर असर डाला था. मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू के अफेयर की खबरें तेज थीं. दोनों की मुलाकात फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी. मीनाक्षी को देखते ही कुमार सानू को उनसे प्यार हो गया था. इसके बाद दोनों में नजदीकियां शुरू हुईं. हालांकि उस समय कुमार सानू शादीशुदा थे लेकिन पत्नी रीता भट्टाचार्य को उनके अफेयर की भनक तक नहीं थी. एक इंटरव्यू में कुमार सानू की सेक्रेटरी ने कहा कि कुमार सानू मीनाक्षी शेषाद्रि को डेट कर रहे हैं. इसके बाद हंगामा मच गया. इसके कारण कुमार सानू और उनकी पत्नी रीता के बीच 1994 में तलाक हो गया. हालांकि मीनाक्षी और कुमार सानू ने शादी नहीं की. 1995 में मीनाक्षी शेषाद्रि ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसोर के साथ शादी करके अमेरिका जाकर बस गईं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को बाय-बाय कह दिया.
शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को एक बेहतरीन कपल माना जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा राज की दूसरी पत्नी हैं. उनके प्यार की शुरुआत ही विवाद से हुई. राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता कुंद्रा ने शिल्पा पर उनके घर को तोड़ने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि शिल्पा की वजह से उनका शादीशुदा रिश्ता खत्म हुआ. हालांकि, इन आरोपों पर शिल्पा ने कभी सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा और हर मुश्किल वक्त में राज कुंद्रा का साथ निभाया. शिल्पा और राज की पहली मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी. उस समय राज पहले से शादीशुदा थे. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई. समय के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। राज कुंद्रा का अपनी पहली पत्नी कविता से तलाक हो गया और उसके बाद साल 2009 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी से शादी कर ली.
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा जितनी अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहीं, उतनी ही उनके अफेयर की खबरें भी चर्चा में रहीं. उनका नाम रणबीर कपूर, हरमन बावेजा, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ जोड़ा गया. फिल्म ऐतराज के दौरान अक्षय कुमार और प्रियंका के अफेयर की खबरें सामने आई थीं. जब यह बात ट्विंकल खन्ना तक पहुंची तो उन्होंने अक्षय को प्रियंका के साथ दोबारा काम न करने की सलाह दी. बाद में प्रियंका का नाम शाहरुख खान के साथ भी जुड़ा. कहा जाता है कि इन खबरों के बाद गौरी खान ने भी शाहरुख को प्रियंका के साथ काम न करने के लिए कहा. इसके बाद शाहरुख और प्रियंका ने भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया.
उर्मिला मातोंडकर
90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का नाम एक समय निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ खूब जोड़ा गया था. दोनों ने रंगीला समेत कई फिल्मों में साथ काम किया और उर्मिला को इसी फिल्म से बड़ी पहचान मिली. लगातार साथ काम करने की वजह से दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि राम गोपाल वर्मा की शादी टूटने की वजह उर्मिला थीं. हालांकि, इस बात की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. कहा जाता है कि इन अफवाहों का असर उर्मिला के करियर पर भी पड़ा. बाद में राम गोपाल वर्मा ने भी उनके साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया.
सुष्मिता सेन
निर्देशक विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन का रिश्ता भी एक समय काफी चर्चा में रहा था. दोनों की नजदीकियां फिल्म दस्तक के दौरान बढ़ीं. उस समय विक्रम भट्ट शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिश्ते का असर उनकी शादी पर पड़ा और बाद में उनका तलाक हो गया. हालांकि, इसकी वजह को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं. बाद में विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में सुष्मिता के साथ अपने अफेयर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया था.