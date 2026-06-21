जब प्यार बना विवाद! बॉलीवुड की किन 6 एक्ट्रेस पर लगा था घर तोड़ने का आरोप, सालों तक झेले ताने

मीनाक्षी शेषाद्री

मीनाक्षी शेषाद्री एक बेहतरीन अदाकारा थीं और उनकी लगभग सारी फिल्में हिट हो रही थीं. हालांकि उनके अफेयर ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर असर डाला था. मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू के अफेयर की खबरें तेज थीं. दोनों की मुलाकात फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी. मीनाक्षी को देखते ही कुमार सानू को उनसे प्यार हो गया था. इसके बाद दोनों में नजदीकियां शुरू हुईं. हालांकि उस समय कुमार सानू शादीशुदा थे लेकिन पत्नी रीता भट्टाचार्य को उनके अफेयर की भनक तक नहीं थी. एक इंटरव्यू में कुमार सानू की सेक्रेटरी ने कहा कि कुमार सानू मीनाक्षी शेषाद्रि को डेट कर रहे हैं. इसके बाद हंगामा मच गया. इसके कारण कुमार सानू और उनकी पत्नी रीता के बीच 1994 में तलाक हो गया. हालांकि मीनाक्षी और कुमार सानू ने शादी नहीं की. 1995 में मीनाक्षी शेषाद्रि ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसोर के साथ शादी करके अमेरिका जाकर बस गईं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को बाय-बाय कह दिया.