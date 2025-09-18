येलो ड्रेस में श्रिया सरन ने उड़ाए होश! बोल्डनेस के आगे फीकी पड़ी बड़ी-बड़ी हसीनाएं! - Photo Gallery
येलो ड्रेस में श्रिया सरन ने उड़ाए होश! बोल्डनेस के आगे फीकी पड़ी बड़ी-बड़ी हसीनाएं!

Shriya Saran Latest Photos : बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रिया सरन हमेशा से ही अपनी खूबसूरती, स्टाइल और एक्टिंग के लिए चर्चा में रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनका जलवा कम नहीं है. आए दिन श्रिया की नई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जिसमें वो येलो ड्रेस में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उनका लुक, अंदाज और बोल्डनेस फैंस को दीवाना बना रहा है. आइए जानते हैं श्रिया सरन की इन वायरल तस्वीरों से जुड़ी 7 खास बातें:

By: sanskritij jaipuria Last Updated: September 18, 2025 07:03:46 IST
1/6
1/6

येलो ड्रेस में श्रिया का गॉर्जियस लुक

तस्वीरों में श्रिया सरन खूबसूरत येलो ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जो उनके स्टाइल को और भी निखार रहा है. सिंपल लेकिन ग्लैमरस आउटफिट में श्रिया का लुक काफी फ्रेश और एलिगेंट दिखाई दे रहा है.

2/6
2/6

खुले बालों में दिखा नेचुरल चार्म

इन फोटोज में श्रिया ने अपने बाल खुले रखे हैं, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है. उनका नेचुरल चार्म और मुस्कान फैंस को खूब पसंद आ रही है.

3/6
3/6

सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, वैसे ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हो गईं. हजारों लाइक्स और कमेंट्स के साथ फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

4/6
4/6

बोल्डनेस में भी नहीं कोई कमी

श्रिया सरन का ये लुक न सिर्फ एलिगेंट है, बल्कि उनकी बोल्डनेस भी साफ झलक रही है. वे अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से कई यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आ रही हैं.

5/6
5/6

फैशन आइकन बन चुकी हैं श्रिया

श्रिया का हर लुक उनके फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है. येलो ड्रेस में उनका ये अंदाज भी ट्रेंड सेट कर रहा है, जिससे वे एक बार फिर फैशन आइकन साबित हुई हैं.

6/6
6/6

बॉलीवुड में भी रही हैं सफल

श्रिया सरन ने न सिर्फ साउथ सिनेमा, बल्कि बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है. दृश्यम, शिवाजी: द बॉस जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.



