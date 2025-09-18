येलो ड्रेस में श्रिया सरन ने उड़ाए होश! बोल्डनेस के आगे फीकी पड़ी बड़ी-बड़ी हसीनाएं!

Shriya Saran Latest Photos : बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रिया सरन हमेशा से ही अपनी खूबसूरती, स्टाइल और एक्टिंग के लिए चर्चा में रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनका जलवा कम नहीं है. आए दिन श्रिया की नई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जिसमें वो येलो ड्रेस में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उनका लुक, अंदाज और बोल्डनेस फैंस को दीवाना बना रहा है. आइए जानते हैं श्रिया सरन की इन वायरल तस्वीरों से जुड़ी 7 खास बातें: