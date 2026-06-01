Shilpa Shetty Latest Photos: 50 की उम्र में 25 जैसी अदाएं, शिल्पा शेट्टी ने वन पीस में शेयर की हॉट फोटोज

Shilpa Shetty Latest Photos: 50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी हर वक्त जलवा बिखेरती रहती हैं. एक्ट्रेस हर लुक में बेहद कमाल की लगती है और उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता की वो दो बच्चों की मां है. हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट ड्रेस में कुछ फोटोज शेयर की है जिसे देख हर कोई मदहोश हो गया है.