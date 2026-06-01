Shilpa Shetty Latest Photos: 50 की उम्र में 25 जैसी अदाएं, शिल्पा शेट्टी ने वन पीस में शेयर की हॉट फोटोज
Shilpa Shetty Latest Photos: 50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी हर वक्त जलवा बिखेरती रहती हैं. एक्ट्रेस हर लुक में बेहद कमाल की लगती है और उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता की वो दो बच्चों की मां है. हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट ड्रेस में कुछ फोटोज शेयर की है जिसे देख हर कोई मदहोश हो गया है.
व्हाइट आउटफिट में बिखेरा रॉयल चार्म
शिल्पा शेट्टी ने सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनकर जलवा बिखेरा. उनका ये लुक बेहद क्लासी और शानदार लग रहा है.
उम्र को मात देती फिटनेस
50 की उम्र में भी शिल्पा की फिटनेस लोगों का ध्यान खींच रही है. उनकी तस्वीरें साबित करती हैं कि वो आज भी इंडस्ट्री की सबसे फिट एक्ट्रेसेद में शामिल हैं.
मिनिमल एक्सेसरीज ने बढ़ाई खूबसूरती
एक्ट्रेस ने अपने लुक को बेहद सादगी के साथ स्टाइल किया. खूबसूरत गोल्डन ईयररिंग्स ने उनके पूरे अंदाज में एलिगेंस का तड़का लगा दिया.
सॉफ्ट मेकअप में दिखीं बेहद ग्रेसफुल
हल्के मेकअप और खुले बालों के साथ शिल्पा का लुक और भी निखरकर सामने आया. उनका नैचुरल ग्लो तस्वीरों में साफ झलक रहा है.
स्टाइलिश पोज ने खींचा फैंस का ध्यान
हाई-स्लिट ड्रेस में दिए गए उनके अलग-अलग पोज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज देखने को मिला.
सोशल मीडिया पर छाईं नई तस्वीरें
शिल्पा की लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस लगातार उनकी तारीफ करते हुए कमेंट्स और लाइक्स की बारिश कर रहे हैं.