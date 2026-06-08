एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बनाती हैं शरवरी वाघ, देखें तस्वीरें
Sharvari Wagh: अभिनेत्री शरवरी वाघ इन दिनों आगामी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ से चर्चा में हैं. यह फिल्म 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बना लेती हैं. देखें तस्वीरें.
मुंबई में हुआ थान जन्म
शरवरी वाघ एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं. उनका जन्म 14 जून 1996 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था.
मॉडल के तौर पर शुरू किया करियर
शरवरी वाघ ने मात्र 16 साल की उम्र में एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया और 2013 में 'क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट' जीता.
डायरेक्शन में निभाई भूमिका
अभिनेत्री शरवरी वाघ ने 'प्यार का पंचनामा 2' (2015), 'बाजीराव मस्तानी' (2015) और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' (2018) जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया.
एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम
अभिनेत्री ने अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ 'द फॉरगॉटन आर्मी - आज़ादी के लिए' (2020) से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. फिल्मों में उनकी शुरुआत यश राज फिल्म्स की कॉमेडी फिल्म 'बंटी और बबली 2' (2021) से हुई. इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने प्रभावशाली अभिनय कौशल के दम पर 2024 में तीन हिट फिल्में देकर कई दिलों को जीत लिया.
शरवरी वाघ की लाइफस्टाइल
शरवरी वाघ के पास मीसो नाम का एक पालतू कुत्ता है और वह अक्सर उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं. उनके मुंबई स्थित आलीशान अपार्टमेंट की एक दीवार पर मशहूर फिल्मों के पोस्टर और प्रसिद्ध संवाद लगे हैं, जो साबित करते हैं कि वह सिनेमा की सच्ची शौकीन हैं.
इस फिल्म में आने वाली हैं नजर
फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान का है और गाने इरशाद कामिल ने लिखे हैं. यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.