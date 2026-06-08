एक्टिंग के अलावा अपनी खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बनाती हैं शरवरी वाघ, देखें तस्वीरें

एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम

अभिनेत्री ने अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ 'द फॉरगॉटन आर्मी - आज़ादी के लिए' (2020) से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. फिल्मों में उनकी शुरुआत यश राज फिल्म्स की कॉमेडी फिल्म 'बंटी और बबली 2' (2021) से हुई. इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने प्रभावशाली अभिनय कौशल के दम पर 2024 में तीन हिट फिल्में देकर कई दिलों को जीत लिया.