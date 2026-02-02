Shamita Shetty: 17 साल पहले छोड़ा बॉलीवुड, आज भी बिता रहीं लग्जरी लाइफ; क्या है शमिता शेट्टी का सीक्रेट बिजनेस?

Shamita Shetty Networth: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे मौजूद हैं, जो काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं. लेकिन लाइफस्टाइल और कमाई के मामले में वह आज भी किसी टॉप स्टार्स से कम नहीं है. इसी लिस्ट में शमिता शेट्टी का नाम भी शुमार है. शमिता बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन हैं. आज वह 2 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रही है. आइए इस खास मौके पर उनके करियर और जीवन से जुड़ी जानकारी देते हैं.