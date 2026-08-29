Bollywood Actress Raksha Bandhan Look: रक्षाबंधन पर छाया देसी ग्लैमर! इन 6 हसीनाओं ने राखी पर किया खूबसूरत सूट कैरी

Bollywood Actress Raksha Bandhan Look: बॉलीवुड के रक्षाबंधन के कपड़ों ने उन लोगों के लिए बहुत सारे आइडिया दिए जो भारी-भरकम त्योहारों वाले कपड़ों के बजाय आरामदायक और शानदार एथनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं. 28 अगस्त को मनाए गए इस त्योहार पर सारा अली खान, अनन्या पांडे, तृप्ति डिमरी और खुशी कपूर ने ऐसे सलवार-कुर्ता सेट चुने जिनमें आराम और सादगी भरा ग्लैमर दोनों था. ज्वेल-टोन वाले चंदेरी और हाथ से बने सिल्क से लेकर हल्के फ्लोरल और नीले रंग के सुकून देने वाले शेड्स तक, हर एक्ट्रेस ने पारंपरिक लुक को एक अलग अंदाज़ दिया. आइए, उनके त्योहारों वाले कपड़ों पर एक नज़र डालते हैं.