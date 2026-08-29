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Bollywood Actress Raksha Bandhan Look: रक्षाबंधन पर छाया देसी ग्लैमर! इन 6 हसीनाओं ने राखी पर किया खूबसूरत सूट कैरी

Bollywood Actress Raksha Bandhan Look: बॉलीवुड के रक्षाबंधन के कपड़ों ने उन लोगों के लिए बहुत सारे आइडिया दिए जो भारी-भरकम त्योहारों वाले कपड़ों के बजाय आरामदायक और शानदार एथनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं. 28 अगस्त को मनाए गए इस त्योहार पर सारा अली खान, अनन्या पांडे, तृप्ति डिमरी और खुशी कपूर ने ऐसे सलवार-कुर्ता सेट चुने जिनमें आराम और सादगी भरा ग्लैमर दोनों था. ज्वेल-टोन वाले चंदेरी और हाथ से बने सिल्क से लेकर हल्के फ्लोरल और नीले रंग के सुकून देने वाले शेड्स तक, हर एक्ट्रेस ने पारंपरिक लुक को एक अलग अंदाज़ दिया. आइए, उनके त्योहारों वाले कपड़ों पर एक नज़र डालते हैं.


By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 2:08:25 PM IST

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सारा अली खान ज्वेल-टोन वाले चंदेरी सेट में

सारा अली खान ने उन्नति रानी के 'उग्ना' सेट में त्योहारों के गहरे रंगों को अपनाया. उनके कपड़ों में मोती और रत्नों की कढ़ाई वाला मलमल चंदेरी कुर्ता था, जिसके साथ कॉटन चंदेरी पैंट पहनी गई थी.

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अनन्या पांडे का गुलाबी रंग में चंचल अंदाज़

अनन्या पांडे ने 'द PDKF स्टोर' के 'कुसुम' कुर्ता सेट के साथ त्योहारों में एक युवा और आरामदायक आकर्षण जोड़ा. हाथ से बने सिल्क के इस सेट में प्रिंटेड गुलाबी कुर्ता और उससे मेल खाती फ़र्शी सलवार शामिल थी.

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तृप्ति डिमरी का नीला फ्लोरल अनारकली

तृप्ति डिमरी ने 'मुरैया' का नीला 'एलिआना' एम्ब्रॉयडरी वाला अनारकली सेट चुना. नीले रंग की इस अनारकली पर गुलाबी और सफेद फूलों के डिज़ाइन बने थे और इसके गले पर अलग रंग की कढ़ाई थी, जो पूरे लुक को बहुत खूबसूरत बना रही थी.

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कंगना रनौत

कंगना रनौत ने यह मौका अपने भाई अक्षत रनौत के साथ मनाया. इस त्यौहार पर वो नीली साड़ी में दिखीं. उन्होंने पारंपरिक जश्न की तस्वीरें शेयर कीं और उन्हें अच्छी सेहत, खुशी और सफलता की शुभकामनाएं देते हुए एक मैसेज लिखा.

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सलमान खान और अर्पिता

सलमान खान का अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है. फैंस परिवार के इस मिलन में सभी को साथ लेकर चलने वाले स्वभाव और इसके सांस्कृतिक महत्व की तारीफ़ कर रहे हैं.

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आयशा खान

'शरारत' फेम आयशा खान ने भी तस्वीरों का एक कोलाज शेयर करके जश्न में हिस्सा लिया. अपने भाई-बहनों के साथ घिरी आयशा ने त्योहार के माहौल को कैद किया और अपनों के साथ इस खास मौके को मनाने की खुशी को दिखाया. पर्पल एथनिक कपड़ों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं और चांदबालियों ने उन्हें त्योहार के मौसम के लिए एक शानदार लुक दिया.

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