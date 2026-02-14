7 बार हुआ प्यार, फिर भी मौत के समय अकेली तड़पी मधुबाला; बॉलीवुड हसीना की दर्दनाक आखिरी कहानी

Madhubala Love Life: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में सबसे ऊपर मधुबाला का नाम आता है. हालांकि, वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं. लेकिन लोगों के दिलों में वह आज भी जिंदा है. मधुबाला काफी ज्यादा खूबसूरत थीं, लोग उनकी एक अदा पर अपना दिल हार बैठते थे. लोगों को आज भी उनकी कहानियां पसंद हैं. एक्ट्रेस हमेशा अपने सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं, और कम उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. हालांकि, उन्हें कई बार प्यार हुआ, लेकिन हर बार उनकी प्रेम कहानी अलग-अलग कारणों की वजह से अधूरी रह गई. मधुबाला इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि लोग उनकी तुलना मर्लिन मुनरो से करते थे. वह बॉलीवुड की पहले फीमेल सुपरस्टार थीं, जिनकी खूबसूरती के चर्चे विदेश तक थे.