ग्लैमर की दुनिया छोड़ ‘बेबी डॉल’ ने चुना अलग रास्ता, आइटम सॉन्ग्स ने बदली लाइफ; चकाचौंध से दूर अब कैसी है उनकी जिंदगी?

बॉलीवुड की बेबी डॉल

सनी लियोनी को बॉलीवुड के बेबी डॉल कहा जाता है, लेकिन उनसे पहले यह टैग दीपल शॉ ने हासिल किया था. उनका गाना 'बेबी डॉल' 2000's की शुरुआत में आया था. यह गाना सुपरहिट साबित हुआ था. दीपल शॉ को आप इस समय न किसी फिल्म में देख सकेंगे और न किसी इवेंट में. उन्होंने जितना काम किया वह लोग आज भी याद करते हैं. हालांकि, आगे वह फिल्मों में नजर आएंगी या नहीं यह कहना मुश्किल है.