स्टाइलिश लुक में छाईं Ananya Panday, तीसरी फोटो देख कहेंगे खूबसूरती की मिसाल!
अनन्य पांडे बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस में से एक है और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा लिया है। वह अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, फैशन की दुनिया में उन्होंने एक अलग ही पहचान है। अनन्या के स्टाइलिश लुक, क्लासिक ड्रेसिंग सेंस हर किसी को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है।
अनन्या स्ट्रैप वाली ड्रेस में रही है बेहद खूबसूरत
अनन्या पांडेय इस तस्वीर में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं, इसमें अनन्या ने स्ट्रैप वाला टॉप और फ्लेयर्ड स्कर्ट पहन रखी है। जो उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उनका यह लुक उन्हें क्लासिक और मॉडर्न टच दे रहा है।
अनन्या की इस ड्रेस में है रंगों का खूबसूरत कांबिनेशन
इस तस्वीर में अनन्या ने जो आउटफिट पहन रखा है, उसमें रंगों का काफी खूबसूरत कांबिनेशन नजर आ रहा है उनका सिंपल लेकिन स्टाइलिश स्ट्रैप वाला टॉप और फ्लेयर्ड स्कर्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।
अनन्या के हेयर स्टाइल ने दिया उन्हें क्लासी टच
अनन्या ने इस तस्वीर में अपने लुक को बालों में बन वाले हेयरस्टाइल से कंप्लीट किया है उनका यह हेयर स्टाइल अनन्या को बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट टच दे रहा है।
अनन्या का यह लुक है कैजुअल और फॉर्मल दोनों के लिए बेस्ट
अगर अगर आप भी अनन्या के इस आउटफिट से इंस्पायर हो गए हैं तो आपको यह बता दे कि आप इस आउटफिट को अपनी कैजुअल मीटिंग से लेकर फॉर्मल इवेंट तक में पहन सकते हैं।
अनन्या पांडे कर चुकी हैं इन फिल्मों में काम
अनन्या पांडे ने अब तक काफी सारी बॉलीवुड हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे केसरी चैप्टर 2, ड्रीम गर्ल 2, कहां खो गए हम, पति पत्नी और वो।अनन्या पांडे की यह सारी फिल्में फैंस को पसंद आती हैं और फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.