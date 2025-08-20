स्टाइलिश लुक में छाईं Ananya Panday, तीसरी फोटो देख कहेंगे खूबसूरती की मिसाल!

अनन्य पांडे बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस में से एक है और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा लिया है। वह अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, फैशन की दुनिया में उन्होंने एक अलग ही पहचान है। अनन्या के स्टाइलिश लुक, क्लासिक ड्रेसिंग सेंस हर किसी को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है।