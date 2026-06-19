Bollywood: Salman Khan ही नहीं, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने भी सलाखों के पीछे कांटी रातें; बेचैनी देख फैंस भी होते थे मायूस

Bollywood Actors Who Went to Jail: हर कोई जानता है कि खानों में खान ‘सलमान खान’ को काला हिरण मामले में जेल काटनी पड़ गई थी. लेकिन सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जिन्होंने जेल में रातें काटी हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेल में सजा काटने के बाद इनका भविष्य संवरा या फिर करी-कराई मेहनत पर पानी फिर गया. चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हे जेल में सजा काटनी पड़ी?