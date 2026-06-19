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Bollywood: Salman Khan ही नहीं, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने भी सलाखों के पीछे कांटी रातें; बेचैनी देख फैंस भी होते थे मायूस

Bollywood Actors Who Went to Jail: हर कोई जानता है कि खानों में खान ‘सलमान खान’ को काला हिरण मामले में जेल काटनी पड़ गई थी. लेकिन सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जिन्होंने जेल में रातें काटी हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेल में सजा काटने के बाद इनका भविष्य संवरा या फिर करी-कराई मेहनत  पर पानी फिर गया. चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हे जेल में सजा काटनी पड़ी? 


By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 11:03:57 AM IST

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सलमान खान

सलमान खान के लिए विवाद और सफलता साथ-साथ चलते रहे हैं. उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं,  हिट-एंड-रन और काले हिरण के शिकार के मामलों में उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी है. लेकिन, जेल जाने का उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा; उन्हें फ़िल्मों में रोल मिलते रहे और उनका करियर आगे बढ़ता रहा. आज सलमान टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं.

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शाइनी आहूजा

एक्टर शाइनी आहूजा, जिन्होंने फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, का करियर बहुत अच्छा चल रहा था. लेकिन 2009 में, उनके घर पर काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने उन पर रेप का आरोप लगाया. इस मामले में शाइनी दोषी पाए गए और उनका करियर बर्बाद हो गया.

sanjay dutt - Photo Gallery
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संजय दत्त

मुंबई धमाकों के दौरान अपने घर पर गैर-कानूनी हथियार रखने के लिए संजय दत्त को पाँच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. जेल जाने से पहले उनका करियर अच्छा चल रहा था. उन्होंने अपनी सज़ा पूरी की और 2016 में वापस आए. जेल जाने का उनके करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा; उन्होंने फ़िल्मों में ज़बरदस्त वापसी की.

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फ़रदीन ख़ान

मशहूर एक्टर फ़िरोज़ ख़ान के बेटे फ़रदीन ख़ान को कोकीन रखने और उसकी सप्लाई करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था. जेल से छूटने के बाद उन्होंने कई फ़िल्मों में काम तो किया, लेकिन कामयाबी न मिलने पर आख़िरकार उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली.

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सैफ़ अली खान

'छोटे नवाब' सैफ़ अली खान भी जेल जा चुके हैं. मुंबई के ताज होटल में एक NRI के साथ उनकी बहस हो गई थी और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी थी. बाद में यह मामला पुलिस तक पहुँचा और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.

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मधुबाला

शायद आपको पता न हो कि मधुबाला को जेल भी जाना पड़ा था. असल में, उन्हें बी.आर. चोपड़ा की डायरेक्ट की गई फ़िल्म 'नया दौर' के लिए साइन किया गया था और इसके लिए उन्हें एडवांस पेमेंट भी मिल गई थी; लेकिन बाद में उन्होंने यह फ़िल्म करने से मना कर दिया.

Tags:
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